IAB Italia porta a Catania #Dod, evento su comunicazione e innovazione digitale dedicato alle imprese

IAB Italia prosegue il ciclo di incontri Denominazione di Origine Digitale #Dod concepiti per favorire l’incontro con le imprese sul territorio, creare sinergie e condividere le opportunità dell’innovazione digitale come acceleratore di crescita.

Lunedì 4 luglio presso Isola Catania, nello storico Palazzo Biscari, si terrà la nuova tappa del roadshow che mette a confronto gli esperti di comunicazione digitale di IAB Italia con le realtà imprenditoriali presenti sul territorio per parlare di soluzioni e strumenti digitali utili allo sviluppo del loro business e cogliere le opportunità che l’innovazione può apportare in termini di crescita e di competenza.

L’incontro realizzato in collaborazione con b-ilty, la piattaforma bancaria digitale di illimity dedicata alle Piccole e Medie imprese, coinvolgerà Confindustria Catania

nella persona di Ornella Laneri, Presidente Aidda Sicilia (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’azienda) e della sezione Turismo, Cultura ed Eventi e Antonio Perdichizzi, Founder Isola Catania.

A partire dalle ore 9:30, si alterneranno gli interventi di Giovanni Alessi, Ceo di Moving Up, che illustrerà in apertura come utilizzare la strategia di pianificazione programmatic hyperlocal come strumento importante nell’innovazione aziendale e di Carlo Panella, Head of Direct Banking illimity bank, che insieme ad Antonio Perdichizzi affronterà il tema della trasformazione digitale delle imprese, tra sfide e opportunità.

Alessi sarà protagonista insieme ad Ornella Laneri, ad Amiran Tsintsadze, Head of Digital Lending Product & Management illimity bank e a Sergio Amati, General Manager di IAB Italia della tavola rotonda di confronto su tecnologie, modelli e buone pratiche digitali per supportare le piccole e medie imprese e i professionisti del Mezzogiorno ad affrontare con successo la digital transformation.

“Siamo lieti di portare il nostro roadshow a Catania, città che dal cuore del Mediterraneo investe nella creazione di spazi e contesti di incontro e confronto sui temi più caldi dell’innovazione e della trasformazione digitale a supporto dei giovani e dell’imprenditoria. Ringraziamo Isola Catania che come noi sta patrocinando e credendo nell’importanza di portare direttamente sui territori conoscenze e buone pratiche in materia digitale per favorirne un’integrazione e sviluppo accessibili e di facile attuazione”, commenta Sergio Amati, General Manager di IAB Italia.

“Siamo felicissimi di ospitare questa tappa di #Dod presso Isola. Abbiamo sposato subito l’iniziativa che è assolutamente in linea con i nostri valori di condivisione e diffusione dell’innovazione digitale. Isola è un luogo a Denominazione di Origine Digitale che nasce sul territorio e lo valorizza attraverso l’innovazione. Promuoveremo questo ‘Bollino Dod’ anche dopo l’evento” afferma Antonio Perdichizzi, Founder Isola Catania.

Dopo Catania, il roadshow alla scoperta del mondo digitale di IAB Italia proseguirà facendo tappa a Gravina di Puglia (BA), il 22 settembre presso Macnil cui seguiranno Napoli, Pescara e Torino.