Yves Rocher lancia la campagna per la nuova linea Pure Detox con Hearts & Science

Yves Rocher lancia la nuova linea Pure Detox con la campagna #DetoxYourHair con il media partner Hearts & Science: l’agenzia, infatti, si è aggiudicata la gara aperta a maggio 2022 dal brand, riconfermandosi partner media in Italia.

La campagna è fortemente digitale, con alla base i social media (Meta e Tik Tok) ed influencer marketing, rivolgendosi ad un target donne 25-49 anni. Completano il media mix, una pianifica radio di 4 settimane (RDS, RTL 102.5, Radio Italia, DeeJay), ma anche di eventi sul territorio, come la Stramilano dal 11 al 19 marzo e la partecipazione come sponsor capelli al Vanity Fair Social Garden dal 18 al 23 aprile. Un mix completo e ben articolato che prevede un investimento di circa il 30% del budget media della marca.

La campagna gode di una strategia di comunicazione ideata col duplice intento di rafforzare l’awareness del marchio, soprattutto nel settore haircare, e di sostenere la consideration veicolando l’expertise vegetale, la qualità e sicurezza degli ingredienti, nonché l’efficacia della propria offerta capelli.

Obiettivi che sono perseguiti, non solo attraverso un media mix in linea con la fruizione del target obiettivo, ma anche attraverso l’attivazione di un corposo roster di influencer beauty e di volti esperti provenienti dal mondo della cosmetica, tricologia, farmacia e simili, sempre più strategici per trasmettere la forza del brand e dei prodotti.

“È stato fantastico seguire anche questa volta il progetto a 360 gradi coinvolgendo tutte le competenze aziendali in modo sinergico, dalla strategy più alta, allo sviluppo, passando dalla realizzazione di spot e tutorial al coinvolgimento talent e adv. Progetti di questo calibro si possono fare solo a 4 mani con il cliente, ed è per questo che siamo fieri della fiducia che si è instaurata con i responsabili di Yves Rocher, realtà con cui collaboriamo da ormai più di 10 anni”, riferiscono da PQuod Srl, società di digital strategy milanese particolarmente verticale nel settore beauty, che si è occupata di concept, produzione e sviluppo dei contenuti digitali per la campagna del brand.

Previsto infine, il coinvolgimento di due content creator come protagoniste di tutti gli asset di comunicazione per dialogare in modo sempre stretto con il target di riferimento, realizzando contenuti affini anche alle piattaforme social identificate: si tratta di Anna Ianniello (@annaianniello - Marco De Vita Management) e Carolina Porqueddu (@ketosaurr - Sparkle Agency).