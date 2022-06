Torna la campagna di Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi “Tutti i fuori porta che vuoi, poco fuori Milano”

Riparte la campagna di comunicazione “Tutti i fuori porta che vuoi, poco fuori Milano” a brand YesMilano promossa da Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi e ideata da Connexia, e volta a incentivare un turismo di prossimità per i territori di Monza e di Lodi.

Questo nuovo capitolo dei piani di promozione avviati nel 2021, vede anche quest’anno la valorizzazione di Monza Brianza e dintorni e di Lodi e dintorni, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare le potenzialità che i due territori sono in grado di offrire in termini di attività culturali, sportive, enogastronomiche, naturalistiche e di svago, e stimolare così un turismo di vicinanza durante il periodo estivo e autunnale del 2022, posizionando questi luoghi come ideali fuoriporta rispetto al capoluogo lombardo, alla regione ma anche ad altri territori limitrofi (zona laghi, Svizzera, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte).

La campagna di comunicazione si articola su diversi touchpoint, con attività offline e online.

Dal 20 giugno al 19 luglio, un’operazione di branding - relativa sia al territorio di Monza e Brianza sia al territorio di Lodi - vede il messaggio di promozione veicolato attraverso la personalizzazione di 250 biciclette tradizionali della flotta di BikeMI, servizio di bike sharing di ATM, azienda di trasporto pubblico della città di Milano, negli spazi concessi dal cestino e dalle ruote anteriori.

Inoltre, la prima operazione di digital marketing della campagna vede l’ingaggio di influencer noti, tra cui Daniela Ferolla, volto tv e conduttrice di Linea Verde.

Prevista a settembre l’operazione di digital marketing per il territorio di Lodi.

A completamento della campagna, è prevista un’attività di pianificazione adv sia sui canali social che attraverso speciali di approfondimento su testate giornalistiche e contenitori tv, con un partner editoriale.

«La strategia di promozione e valorizzazione di Monza Brianza e Lodi vede una pianificazione diversificata di mezzi volti a favorire la ripresa della ricettività di queste zone stimolando la mobilità dei flussi turistici dai territori più prossimi – dichiara la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. – L’attrattiva distintiva di Monza che ha ospitato la prima azione delle campagna può regalare momenti unici di approfondimento culturale ma anche di adrenalinico divertimento a un target eterogeneo di utenti, dai giovani alle famiglie agli appassionati di sport, natura e active life».