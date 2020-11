Selex lancia la raccolta “Italia in tavola” con una campagna pubblicitaria da 1 milione di euro

In un momento storico nel quale è più che mai essenziale sostenere la produzione italiana, Selex dà il via ad un progetto pensato per coloro che apprezzano il design, la cura dei dettagli, il buon gusto e la bellezza del nostro paese.

“Italia in tavola” è l’operazione a premi nazionale che consentirà ai nuclei familiari in possesso di una carta fedeltà delle insegne di supermercati e ipermercati italiani aderenti di accumulare i punti utili ad ottenere accessori per la casa e partecipare al concorso che mette in palio brevi fughe rigeneranti nei borghi più belli d’Italia. Dal 5 novembre al 17 gennaio 2021, facendo la spesa in oltre 1000 punti vendita, si potranno collezionare i bollini validi per ottenere prodotti di design e fattura italiana per la casa.

Selex ha scelto tre partner d’eccezione: Pagnossin, che dal 1919 produce ceramiche e porcellana di alta qualità; Livellara, per tanti ‘la fabbrica del cristallo, che lavora vetro e cristallo con passione certosina da decenni; e Mirabello, i cui tessuti e biancheria sono distribuiti in tutto il mondo. La raccolta prevede differenti premi: bicchieri e calici in vetro sonoro di pregiata finitura di Livellara, il posto tavola in porcellana con decoro sottosmalto firmato Pagnossin, tovaglia e runner in cotone 100% Mirabello.

In concomitanza, sui siti delle insegne nazionali e regionali, si può partecipare al concorso che mette in palio 23 week-end in Italia per 4 (2 adulti e 2 bambini) comprensivi di un’esperienza enogastronomica legata al territorio.

In occasione dell’iniziativa dedicata ai clienti, Selex Gruppo Commerciale sostiene #iltempodellagentilezza, la campagna lanciata da Croce Rossa Italiana per stare vicini alle persone fragili e più bisognose attraverso la consegna di medicinali e generi alimentari. Il gruppo donerà 3000 food box contenenti alcune referenze alimentari a marca del distributore (Selex, Vale, Il Gigante), oltre ad un piatto da portata in ceramica per servire il panettone. La distribuzione sarà affidata ai comitati regionali della Croce Rossa.

Per la comunicazione di “Italia in tavola”, Selex Gruppo Commerciale ha pianificato un investimento media che sfiora il milione di euro. Dal 5 novembre la pianificazione nazionale riguarderà la televisione (spot da 30’’ su Rai, Cairo, Sky e Discovery; 16 telepromozioni da 60’’ in trasmissioni Rai (I soliti ignoti, L’eredità, Ballando con le Stelle), la veicolazione dello spot da 15” su Raiplay, una campagna radio rabellare (con oltre 560 spot da 30’’ sulle emittenti Rai, Manzoni, Mediamond, Openspace e RDS), 80 uscite stampa su 22 quotidiani, affissioni nei principali centri urbani e una campagna social media.

A realizzare gli spot radio e tv è stata l’agenzia Brand Evolution Agency - BeA di Empoli. La pianificazione stampa è stata gestita da Euro Team, quella su televisione e radio da Geotag.