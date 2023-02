Liu Jo lancia il primo capitolo della campagna S/S 2023 Everybody. Protagoniste le nuove Sneakers

Eli Goup lancia il primo capitolo di Everybody, campagna di comunicazione Spring/Summer 2023 di Liu Jo e che vede protagonista le nuove Sneakers del brand.

L’azienda di Civitanova Marche, fondata nel 2016 da Marco Marchi e Maurizio Croceri e nata sotto l’egida di Liu Jo per la produzione della sua linea di calzature donna, uomo e bambino, fa capo a EIH-Eccellenze Italiane Holding.

In un momento come quello attuale, Liu Jo vuole farsi portavoce di un nuovo modo di raccontarsi che amplifica il concetto di libertà di movimento e di espressione, che esce dalle convenzioni per vestire di unicità chi la sceglie. Nasce così Everybody, un termine essenziale ma al tempo stesso estremamente complessa per tutti i valori che racchiude dentro di sé; un termine neutro che al suo interno può custodire tutte quelle singole diversità che ci rendono unici.

La volontà di Liu Jo è quella di abbracciare le differenze di ognuno e di dare vita a un movimento in cui tutti possano sentirsi liberi di essere se stessi, un luogo aperto senza limiti di espressione.

Il primo capitolo della campagna Everybody

La campagna di brand dedica il suo primo capitolo della campagna Spring/Summer 2023 alla nuova sneakers platform Amazing dalla silhouette sinuosa e femminile, realizzata in suede e mesh effetto sparkling.

Lo spot e gli scatti sono ambientati in uno scenario desertico in cui spiccano pareti dai colori fluorescenti che contrastano con lo sfondo naturale e al tempo stesso richiamano le nuances dell’accessorio.

Per la campagna, on air dal 6 febbraio, è stato scelto un approccio media innovativo, che si concretizza in una strategia integrata che vede una copertura ampia e diversificata, passando dal digital alla televisione tradizionale e non lineare (lo spot è tra quelli pianificati per esempio nel corso delle serate del Festival di Sanremo), a Spotify.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT PUBBLICITARI DI SANREMO 2023

Chi ha lavorato alla campagna Everybody di Liu Jo

Alla campagna Everybody di Liu Jo ha visto impegnati diversi professionisti e studi professionali. Ecco chi sono.