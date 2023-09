La “scienziata” Diletta Leotta nei nuovi spot di Intimissimi Uomo

Anche quest’anno Intimissimi Uomo riconferma la collaborazione con Diletta Leotta per la nuova campagna pubblicitaria autunno-inverno 2023, tra scienza, leggerezza ed umorismo.

Un racconto in tre episodi per presentare i capi punta e must-have per l’autunno, on air in televisione e sul web dal 17 settembre all’11 novembre, accompagnato anche da una campagna stampa su una selezione di quotidiani nazionali. Seguirà poi uno speciale episodio natalizio in programma dal 26 novembre al 9 dicembre sempre in tv e online.

Il tono di voce ironico e divertente del brand Intimissimi è ancora una volta il vero protagonista della campagna con Diletta Leotta, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico in modo fresco e simpatico. Il nuovo spot è un mix di intrattenimento e informazione, per dimostrare come Intimissimi Uomo possa garantire stile e comfort in ogni occasione. Boxer, t-shirt e calze diventano oggetto di studio da parte di una scienziata d’eccezione, Diletta Leotta che, nel suo laboratorio e insieme al suo assistente, studia soluzioni innovative che possano rispondere al bisogno di comfort, resistenza e traspirabilità dell’uomo contemporaneo.

La campagna mette in evidenza la versatilità dei prodotti Intimissimi Uomo, mostrando come possano adattarsi alle diverse esigenze di tutti gli uomini, dal ballerino allo scalatore. Attraverso il laboratorio guidato dalla scienziata Diletta Leotta, scopriremo come i capi Intimissimi Uomo possano essere la soluzione ideale per uomini con passioni e stili di vita diversi.

Partner media di Calzedonia, la capogruppo di Intimissimi, sono Simple Agency per il digital e Wavemaker per la tv.