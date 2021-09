La comunicazione si propone come anticipazione dello spot tv che sarà on air a metà novembre

Scienza e moda non sono poi così distanti se i capi sono studiati nei minimi dettagli. Su questa idea Intimissimi Uomo basa la sua nuova campagna digital e radio.

Una campagna che racconta “la scienza del boxer”, da scoprire e da indossare grazie al boxer in cotone, ormai best seller di Intimissimi Uomo grazie a caratteristiche come comfort, traspirabilità, resistenza e prezzo.

La comunicazione del brand riparte così con una traccia audio d’impatto che andrà in onda dal 27 settembre al 17 ottobre in esclusiva su RTL 102.5, Radio24, Spotify e piattaforme online.

La campagna web e radio si propone come anticipazione dello spot tv che sarà on air a metà novembre.