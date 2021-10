Stampa, affissioni e digitale compongono il media mix scelto da Gruppo ITAS per raccontare il suo 200° anniversario. La campagna integrata è firmata da Imille, Lead Agency della nutua assicuratrice da inizio 2021, e racconta l’unicità di ITAS che, a differenza di molte altre realtà del settore assicurativo, ha sempre guardato prima alle persone che ai numeri, restando fedele alla sua vocazione mutualistica.

Dal 1821 a oggi sono cambiate molte cose, ma la missione della Compagnia è rimasta la stessa, sottolinea la nota: prendersi cura delle persone, reinvestendo i propri guadagni in progetti a sostegno della comunità e del territorio. L’unicità del Gruppo viene raccontata nella campagna stampa e affissioni, attraverso quattro soggetti.

Nei primi tre, al lessico finanziario - freddo e distaccato - viene attribuito un significato nuovo, umano. La reinterpretazione del mondo dei numeri si ritrova anche nel visual, in cui ai luoghi naturali, caratteristici del territorio alpino in cui 200 anni fa è nata ITAS, sono sovrapposti i diagrammi cartesiani tipici dei report finanziari.

Nel quarto soggetto viene ripreso il concetto di tempo: in 200 anni, ITAS non ha mai tradito se stessa, mettendo sempre al primo posto il benessere dei soci assicurati. La natura mutualistica del Gruppo viene raccontata in un long copy, fatto esattamente di 200 parole. ITAS si rivolge direttamente ai lettori, ai quali chiede due minuti di attenzione, in un’epoca in cui l’attenzione dura il tempo di uno scroll. L’invito a rallentare, uscendo dalla frenesia quotidiana, è presente anche nel visual, che raffigura un cucù, orologio a muro tipico del Trentino Alto Adige.

I quattro soggetti, illustrati dalla trentina Federica Bordoni, sono stati tradotti anche in lingua tedesca e affissi nei punti strategici di Trento e Bolzano a partire dal mese di agosto.

“Questa campagna ci rappresenta al 100%”, ha dichiarato Luca Petermaier - Responsabile comunicazione del Gruppo ITAS e relazioni esterne. “Insieme a Imille, siamo usciti dai canoni classici del linguaggio assicurativo per raccontare chi siamo, i valori di relazione tra le persone, l’impegno e la responsabilità che ci guidano da 200 anni per proteggere la nostra comunità e contribuire a una crescita collettiva giusta ed equilibrata. L’obiettivo era quello di trasmettere alle persone il senso che ITAS - la Compagnia assicurativa più antica d’Italia - non è un’assicurazione come le altre, ma un’azienda per la quale gli utili certamente contano, ma ciò che più conta sono le persone. Lo abbiamo fatto con un messaggio forte, che riesce a distinguerci da tutti gli altri e siamo molto soddisfatti del risultato.”

Alla campagna multisoggetto si aggiungono un sito web dedicato ai 200 anni della compagnia e alle storie dei suoi soci assicurati - che a breve saranno protagonisti di brevi docu storie - e un film manifesto, che in 40 secondi racconta l’identità di ITAS, riprendendo il tema della contrapposizione tra mondo finanziario e mondo umano. A partire dal Film, è stata poi realizzata la campagna digital, veicolata online in diversi formati.

“La tutela del bene comune sta alla base del concetto di azienda purpose-driven. Per questo, possiamo dire che agli albori di ITAS c’era già il seme della modernità. Noi non abbiamo fatto altro che raccontare questa pulsione verso il futuro”, ha affermato Matteo Roversi, Partner & Chief Design Officer di Imille.

