Festa della Donna 2026: le campagne e le iniziative dei brand

Comunicazione, eventi e progetti per accendere i riflettori su tematiche come parità di genere, diritti e indipendenza economica

Domenica 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, un momento che ogni anno invita a riflettere sui diritti, sull’uguaglianza e sulle sfide che ancora oggi molte donne affrontano nella vita quotidiana, nel lavoro e nella società.

Negli ultimi anni questa ricorrenza è diventata anche un’occasione importante per i brand per raccontare il proprio impegno su temi che vanno dalla parità di genere alla giustizia sociale ed economica, dall’accesso alle opportunità professionali alla lotta contro ogni forma di violenza.

Anche nel 2026 aziende, organizzazioni e realtà editoriali scelgono di sostenere questa giornata con campagne, iniziative culturali e progetti di sensibilizzazione, mettendo al centro questioni cruciali come l’empowerment femminile, l’indipendenza economica, l’educazione e l’accesso ai diritti. Ecco alcune delle principali attività lanciate in occasione dell’8 marzo.

Leggi anche: Pubblicità 2026, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza

La campagna di Pomellato contro la violenza economica

In occasione della Festa della donna, Pomellato prosegue il suo impegno a favore dell'emancipazione femminile con il lancio del nuovo capitolo della campagna Pomellato for Women. Quest'anno, la maison punta i riflettori su una forma di violenza di genere diffusa ma spesso invisibile: la violenza economica. Attraverso un video corale che riunisce voci provenienti dalla cultura, dallo sport, dall'imprenditoria e dalla società civile, tra cui Jane Fonda, Kerry Washington, Benedetta Porcaroli, Isabella Ferrari, Sara Nuru e Angélique Gérard, Pomellato affronta la violenza silenziosa del controllo finanziario: un abuso che non lascia lividi, ma che può privare le donne della scelta, della dignità e della libertà.

Nell'ambito dell'impegno costante nella lotta alla violenza domestica, Pomellato rinnova il suo sostegno al CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate), il primo centro antiviolenza di Milano per le donne, e a FreeFrom, partner di Los Angeles della Fondazione Kering, un'organizzazione dedicata a garantire sicurezza finanziaria a lungo termine alle vittime di violenza domestica.

“Women Who Build Europe”: Wamo con l'illustratore Francesco Poroli

Parte a marzo “Women Who Build Europe”, campagna di comunicazione integrata per celebrare le imprese al femminile, voluta da wamo, il conto business digitale per PMI usato da 10.000 aziende in Italia.

La campagna, che inaugura la collaborazione artistica con l’illustratore Francesco Poroli, unisce pianificazione sui canali owned dell’azienda, su Meta, Youtube, Linkedin e una selezione di editori digitali. Qui i dettagli

UN Women: “Diritti. Giustizia. Azione. Per tutte le donne e le ragazze.”

Partendo dalla nuova relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite intitolata “Garantire e rafforzare l'accesso alla giustizia per tutte le donne e le ragazze” presentata da UN Women - l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata alla promozione dei diritti delle donne, dell'uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile - il 4 marzo a New York in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il tema della campagna dell'anno per l'ente pone al centro una questione cruciale: l’accesso equo alla giustizia, condizione indispensabile per garantire uguaglianza di genere, tutela dei diritti e partecipazione piena alla vita pubblica.

Il messaggio della campagna è chiaro e universale: se la giustizia non è pienamente accessibile a tutte le donne e le ragazze, non è giustizia.

In Italia, diverse realtà hanno scelto di aderire a questa campagna e collaborare attraverso attività di informazione e sensibilizzazione dei propri dipendenti/soci/stakeholder e attraverso messaggi sui social network. L'iniziativa richiamerà l'attenzione sull'importanza di una giustizia equa anche per le strade e nei centri commerciali in diverse zone d'Italia grazie a spazi OOH dedicati per tutto marzo.

Tecnomat aderisce alla campagna di UN Women Italy

Ad aderire alla campagna di UN Women anche quest'anno, in qualità di Founding Partner del comitato nazionale dell'agenzia delle Nazioni Unite è Tecnomat. A partire dall'8 marzo e per l'intero mese, l'azienda si unirà alla campagna globale di sensibilizzazione promossa dalle Nazioni Unite per sostenere i diritti e il rafforzamento del ruolo delle donne e delle ragazze nel mondo.

Tecnomat ha scelto di dare voce alla campagna attraverso un piano strutturato di azioni. L'iniziativa verrà valorizzata sia all'interno che all'esterno dell’azienda, con una forte spinta sui canali social. L'obiettivo è coinvolgere attivamente collaboratrici e collaboratori, clienti e fornitori per diffondere un messaggio culturale condiviso e potente.

Rinascente con la Fondazione Una Nessuna e Centomila

Rinascente rinnova e consolida il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne, rafforzando la collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila. La prossima iniziativa congiunta si terrà l’8 marzo. L'insegna sosterrà i progetti della Fondazione donando il 10% dei ricavi netti delle iniziative organizzate in tutte le Food Hall della collezione di store Rinascente e amplificando su tutti i suoi canali di comunicazione la campagna della Fondazione per l’8 marzo 2026, “Diritto e Rovescio” dedicata all’educazione sessuo-affettiva.

La campagna, realizzata ancora una volta da Hobo, mette a confronto due approcci opposti: "Diritto", dà voce a desideri, identità e aspirazioni legittime di bambine, ragazze e donne, con affermazioni semplici, dirette e non negoziabili; "Rovescio", racconta frasi che nascono da paura, ignoranza e stereotipi che condizionano e limitano. Affiancare diritto e rovescio significa rendere evidente una responsabilità collettiva: scegliere se difendere i diritti o se continuare a legittimare i pregiudizi. Non avere accesso all’educazione sessuo-affettiva significa vivere nell’ignoranza, nello stereotipo, nel controllo e nella paura.

Mondadori Store promuove la campagna “Facciamo luce”

Mondadori Store lancia la terza edizione della campagna “Facciamo luce”. L’iniziativa vuole invitare le lettrici e i lettori a guardare con maggiore consapevolezza alla figura della donna e a quello che rappresenta, incoraggiando una riflessione sui suoi diritti, la sua identità e la sua evoluzione nella società contemporanea. La comunicazione si concentra su temi quali: la parità, l’autodeterminazione, il lavoro, il linguaggio, la rappresentazione e le relazioni interpersonali.

Il progetto si svilupperà su tutti i canali fisici e digitali di Mondadori Store. All’interno delle librerie avrà luogo un calendario ricco di incontri, dialoghi e momenti di confronto con autrici, autori, divulgatrici e divulgatori che, attraverso la letteratura e il pensiero contemporaneo, offriranno nuove prospettive sul ruolo delle donne oggi e sulle trasformazioni culturali in atto (Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile nella sezione Eventi del sito mondadoristore.it ).

Le librerie, inoltre, saranno chiamate a contribuire con la pubblicazione di contenuti editoriali originali sui social media volti a valorizzare figure femminili che nel corso della storia hanno affrontato ostacoli e pregiudizi nel mondo culturale ed editoriale, oltre che a dare visibilità alle attività degli store.



Le iniziative editoriali del Gruppo Il Sole 24 ORE

Il Gruppo Il Sole 24 ORE, che festeggia nel 2026 i 10 anni di Alley Oop – L’altra metà del Sole, il blog multifirma dedicato ai temi della diversità e inclusione, rinnova il proprio impegno nella promozione della parità di genere attraverso un palinsesto editoriale crossmediale che coinvolge le principali piattaforme del Gruppo. Tra le altre cose, per l’8 marzo, Il Sole 24 ORE e ilsole24ore.com propongono uno speciale dedicato ai diritti delle donne nel mondo del lavoro, con approfondimenti sui temi dell’occupazione, delle aziende e delle dinamiche salariali. Sul fronte audio, Radio 24 presenta il podcast “Mi chiamo Cristina”, storia della principessa del Risorgimento a cura di Rossana de Michele con la voce di Ambra Angiolini nel ruolo di Cristina di Belgiojoso. La presentazione di svolgerà a Milano, a Palazzo Reale il 18 marzo (qui il link per prenotarsi). Non mancano proposte in edicola e in libreria.

Accanto alle iniziative editoriali, il Gruppo promuove l’empowerment femminile attraverso l’evento annuale Women at the Top e il premio ad esso collegato Women Excellence Award.

Donna Moderna avvia la terza edizione di “Libere e Uguali”

Donna Moderna dà il via alla terza edizione di “Libere e uguali. Per una nuova idea di parità”, un progetto lungo un anno che mira a costruire un futuro più equo e rispettoso delle donne. Il lancio ufficiale avverrà il 10 marzo alle 19.30 con un’iniziativa speciale per le lettrici, l’anteprima del film “Il bene comune”, una storia di solidarietà, riscatto e sorellanza con Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera, protagoniste anche della cover story di Donna Moderna di questa settimana. Il film, prodotto da Picomedia, Lessi Is More Produzioni e Piperfilm e distribuito a partire dal 12 marzo, è stato diretto da Rocco Papaleo che ne è anche protagonista e che sarà presente in sala. Per saperne di più

Le iniziative di Barbie

Mattel ha annunciato che Barbie celebrerà la Festa della donna con un mese di festeggiamenti, tra cui il lancio del suo primo Barbie Dream Team in onore di donne che hanno spianato la strada nei loro settori, con bambole uniche realizzate a loro immagine, e speciali attivazioni dedicate ai Barbie Dream Days nei negozi, oltre che il debutto del Barbie Dream Fest, un'esperienza di più giorni dedicata ai fan.

Ecco alcune donne che hanno ispirato le bambole del Barbie Dream Team di quest'anno: la tennista Serena Williams, l'astronauta ricercatrice e divulgatrice scientifica Kellie Gerardi, la pilota Regina Sirvent Alvarado e la calciatrice Chloe Kelly.

I Barbie Dream Days propongono attivazioni speciali e offerte di prodotto. In Italia, i fan possono godere di speciali promozioni presso i principali rivenditori e partecipare al concorso “Vinci una magnifica esperienza Barbie ad Amsterdam” valido dal 25 Febbraio al 31 Marzo 2026.

Infine, Barbie Dream Fest riunisce i fan con il primo festival dedicato interamente a Barbie, che si terrà dal 27 al 29 marzo a Fort Lauderdale, in Florida.

Ethos Profumerie ancora con Fondazione Libellula

Ethos Profumerie rinnova il sostegno a Fondazione Libellula aderendo nuovamente alla campagna “Conto in Rosso”, ideata per sottolineare che la violenza di genere costa cara a tutta la società, ma sono le donne a pagare il prezzo più alto. La campagna richiama alla responsabilità fornendo i dati aggiornati relativi al gap di stipendi, pensioni e mansioni e ricordando quanto ci sia ancora da fare per raggiungere consapevolezza, responsabilità e impegno costante.

Shein e Dress for Success Rome valorizzano il talento femminile

Sostenere l’indipendenza economica delle donne significa offrire strumenti per costruire il proprio futuro professionale. È con questo obiettivo che Shein e Dress for Success Rome lanciano una nuova iniziativa dedicata all’empowerment professionale femminile: un calendario di tre appuntamenti formativi, in programma tra il 28 marzo il 23 maggio, che si terranno presso l’hub di Dress for Success a Roma.

Il ciclo di workshop, che si inserisce in un progetto più ampio di formazione e supporto alla comunità locale femminile, offrirà alle partecipanti strumenti pratici per rafforzare la propria crescita professionale e affrontare con maggiore consapevolezza il percorso verso l'indipendenza economica. L'iniziativa è rivolta alle donne che fanno parte della rete di beneficiarie di Dress for Success Rome, in linea con la missione dell'organizzazione di supportarle nello sviluppo di competenze, fiducia in sé stesse e opportunità di carriera sostenibili nel lungo periodo.