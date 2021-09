Coca-Cola racconta con una campagna il suo impatto economico e sociale in Italia

Coca-Cola lancia “Coca-Cola Italiana di Fatto”, la campagna per raccontare i dati dello studio realizzato da SDA Bocconi School of Management, che descrivono l’impatto economico, occupazionale e sociale del Sistema Coca-Cola in Italia, che comprende Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg.

La campagna apre una finestra sull’impatto di queste aziende nel nostro Paese, da cui è possibile dare uno sguardo d’insieme al panorama complessivo dei risultati raggiunti sia a livello nazionale sia nelle regioni dove sono presenti sedi e stabilimenti: Lombardia, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia, a cui si è aggiunto, con l’acquisizione del marchio Lurisia nel 2019, il Piemonte. Quest’anno la ricerca assume un valore ancora più importante alla luce dell’impatto sull’intera filiera del Covid-19, che ha messo ulteriormente in evidenza il profondo legame che da oltre 90 anni unisce Coca-Cola al Belpaese.

“Coca-Cola Italiana di Fatto” sarà declinata attraverso diversi touchpoint, divisi per media, web e materiali instore. A partire da venerdì 24 settembre, è on air con una campagna a mezzo stampa su quotidiani nazionali e locali e un video declinato in sette versioni da 15’’ sulle principali emittenti televisive nazionali e locali, sul web e sui canali social. A raccontare l’impatto di Coca-Cola in Italia saranno i volti di Monica, Andrea, Lucrezia, Marcello, Giulia e Carlo, i dipendenti protagonisti della campagna, che affiancheranno con i loro sorrisi i dati più rilevanti che evidenziano il ruolo di primo piano di Coca-Cola nel tessuto socio-economico del Paese, con un focus sul canale Ho.Re.Ca, tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria, e su Veneto, Campania e Sicilia , tra le regioni in cui sono presenti alcuni degli stabilimenti del Sistema.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLE CAMPAGNE

In concomitanza, verrà lanciato italianadifatto.it, il sito dedicato allo studio dove poter consultare i numeri più importanti e scaricare il documento completo e i focus regionali. Il sito sarà raggiungibile anche attraverso il QR code che sarà presente su tutti i materiali stampa e su una limited edition della bottiglia di Coca-Cola da 1 litro, in vendita presso le principali catene di distribuzione, oltre alla comunicazione in store dedicata.

Anche il canale Ho.Re.Ca avrà un ruolo fondamentale nella campagna. Coca-Cola vuole raccontare le iniziative con cui ha supportato uno tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria veicolando i messaggi attraverso i materiali più utilizzati dal canale, quali i sacchetti delivery, i cartoni della pizza, i pendolini del supermercato.

Ideata dalla direzione creativa di Anna Vasta e Adriano Aricò dell’agenzia di comunicazione Connexia, la campagna è pianificata da MediaCom, che ha programmato un piano multimediale che comprende tv, stampa, digital. L’ufficio stampa è curato da SecNewgate.