Claudio Marchisio è il nuovo testimonial di Braccialetti Aua

Per il lancio della nuova collezione primavera estate 2022, il brand Braccialetti Aua ha siglato un accordo con Claudio Marchisio, il “principe del calcio italiano" emblema di talento, stile, versatilità: tutti valori in comune con Braccialetti Aua.

La nuova collezione sarà disponibile a partire dal 27 giugno e verrà declinata online con il concept “Match in Colors”.

“Negli ultimi due anni abbiamo osservato attentamente la nostra fanbase e abbiamo lavorato per mettere le persone al centro del nostro progetto. Claudio Marchisio risponde perfettamente all’identikit della persona che sceglie Aua: è un uomo brillante e un imprenditore di successo, è elegante ed educato e appresenta al meglio lo stile italiano. Crediamo che i nostri clienti possano rivedersi in quello che Claudio rappresenta: siamo dell’idea che chiunque possa sentirsi - almeno una volta nella vita - un piccolo principe”, con questa parole Marco Marino, VP Braccialetti Aua, racconta la scelta del testimonial.

Braccialetti Aua propone bracciali con perline colorate e laccio in corda da uomo e donna ispirati a luoghi, paesaggi e città italiane: Positano di giorno, Taranto, Panarea di notte sono alcuni dei best seller disponibili sullo shop online, mentre i bracciali della nuova collezione primavera estate sono ispirati a Riace, Imperia, Mazara, Ischia, Porto Ercole, Forte dei Marmi, Santa Marinella, Ponza, Scalea, Licata. Spazio anche ai modelli più eleganti, in argento (Grecale e Mercurio). I modelli si possono abbinare tra loro e rimodulare a seconda delle occasioni.

Braccialetti Aua nasce nel 2015 in Puglia, con l’obiettivo di puntare su un prodotto trendy legato a un’emozione (quella di un ricordo, di un viaggio, di un legame) da portare sempre con sé. In un mercato sempre più esigente e complesso, Braccialetti Aua si pone come qualcosa di completamente innovativo. Decisivo l’ingresso in società dell’agenzia di marketing Brainpull, che tramite l’avvio di nuove strategie strutturate di branding e di vendita, ha portato Aua a raddoppiare il suo fatturato in un solo anno.

Il 2020 è stato per Aua un anno di grandi cambiamenti: la chiusura dei punti vendita fisici ha portato il fondatore, Francesco Morisco, a ripensare la natura stessa della vendita. Oggi Brainpull è partner del progetto: una sfida che è frutto di un comportamento evolutivo degli attuali modelli di impresa e manageriali. Una nuova avventura che punta al digitale, così nasce la nuova Aua. Nell’ultimo anno il brand Aua ha avviato e promosso diverse collaborazioni e collezioni limitate, da quella con Eastpak (per il lancio di uno zaino dedicato a Polignanoa Mare) fino a quella con l’artista Marco Lodola, tra i fondatori e maggiori esponenti del Movimento del Nuovo Futurismo, considerato uno degli artisti contemporanei italiani più celebri ed influenti.