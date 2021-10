Bic al fianco del Fai con il progetto "Italia che spettacolo". Firma Ottosunove

Bic ha da sempre a cuore il territorio italiano e il suo patrimonio naturalistico. Per questo ha ideato #ItaliacheSpettacolo, un progetto iconografico che prende vita attraverso una serie di decorazioni per accendini e che, partendo dai colori e le sfumature che rendono l'Italia uno dei Paesi dei più apprezzati e visitati al mondo, si pone l’obiettivo di dare nuova luce alle bellezze dello Stivale, supportando così il turismo di prossimità.

#ItaliacheSpettacolo è firmato da Ottosunove

#ItaliacheSpettacolo coinvolge alcune tra le più rinomate bellezze d’Italia – le Dolomiti, la Toscana, Venezia, Roma, Stromboli, Capri, i Trulli e la Sardegna – che sono riprodotte in una raccolta di scatti, firmati dal collettivo fotografico WhatItalyIs, sulla collezione di accendini in edizione limitata.

Il progetto è stato affidato e realizzato da Ottosunove, agenzia di comunicazione con base a Torino e specializzata in brand development, instore marketing, retail design e digital marketing.

Il lancio del progetto è supportato da una attività digitale: una landing page dedicata in cui viene riproposta la collezione e che invita gli utenti a giocare con l’app realizzata ad hoc, permettendo di personalizzare l’accendino virtuale con una delle proprie immagini preferite. Tra le immagini verranno selezionati gli scatti più significativi per realizzare la collezione #ItaliacheSpettacolo 2022.

Sono inoltre previste una pianificazione social su Instagram e Facebook, insieme al coinvolgimento di IgersItalia, l’associazione nazionale che rappresenta tutti gli appassionati ed i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali, e che attraverso le proprie community regionali racconta su Instagram le sfumature della nostra penisola, invitando tutti gli utenti a scoprire la collezione e a condividere le proprie immagini sui social.

Il sostegno al Fai

Per rendere ancora più concreto e tangibile il suo impegno a favore del territorio, Bic ha scelto di sostenere il Fai – Fondo per l’ Ambiente Italiano nella missione di valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

“L’obiettivo che ci siamo preposti con queste due iniziative è quello di dare luce alle bellezze del nostro Paese”, afferma Alessandro Renner, General Manager Bic South Europe, “Ci piace definire Bic un “un brand attento” e vogliamo dimostrarlo concretamente, continuando ad illuminare le meraviglie che la natura ci ha regalato o che siamo stati in grado di costruire, riaccendendone la luce naturale e contribuendo al recupero e al mantenimento del nostro patrimonio culturale”.

Per fare questo, l’azienda contribuisce alla manutenzione e alla cura del Giardino della Kolymbethra, Bene del Fai ad Agrigento: gioiello archeologico e agricolo della Sicilia risalente a 2500 anni fa e cuore pulsante della Valle dei Templi, nel quale sono racchiusi tutti i colori, i profumi e i sapori di questa terra meravigliosa. Bic, nello specifico, contribuisce alle opere di adeguamento dell’impianto illuminotecnico del sito, in modo da ampliare l’offerta di visita in occasione delle aperture serali del sito.

Credits per Ottosunove