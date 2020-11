Bauer fa il suo esordio in tv con un nuovo spot firmato WR&G

Bauer, azienda produttrice di dadi da brodo e insaporitori, fa il suo esordio in tv con uno spot firmato dall’agenzia WR&G.

Oggi più che mai la sicurezza in cucina è al centro dell'attenzione dei consumatori. E Bauer ne sa qualcosa, attenta com'è all'alimentazione degli italiani dal 1929. Prodotti buoni, autentici e genuini, senza glutammato aggiunto, additivi e aromi e con una scrupolosa ricerca delle materie prime, sono quelli che l’azienda propone e che non si poteva non raccontare.

WR&G, agenzia partner di Bauer già da due anni, ha, quindi, lavorato, per la prima volta nella storia del brand, a un soggetto tv che ne valorizza valori ed elementi distintivi.

Lo spot tv, novità assoluta per il brand trentino, si presenta come un progetto originale che racconta la quotidiana ricerca della sicurezza in cucina per noi e i nostri cari.

Una donna vestita con una serie di protezioni si incammina verso quella che sembra essere un'arena in cui combattere la propria battaglia. In realtà lo spot svela poco dopo la vera sfida: scegliere gli ingredienti giusti da utilizzare in cucina per i propri piatti in mezzo ad un mare di prodotti inaffidabili e poco trasparenti.

L'incontro con Bauer è garanzia di sicurezza e fiducia, e la donna può sedere finalmente con la famiglia godendo in tutta sicurezza la convivialità della tavola.

Obiettivo e planning della campagna Bauer

Obiettivo primario della nuova campagna Bauer è l’aumento della notorietà di marca e conseguentemente un allargamento del parco clienti.

Per questo motivo la pianificazione, anche questa interamente curata da WR&G, prevede uno spot da 20" su reti nazionali La7 e La/7d, con un flight di 4 settimane a partire dal 1° novembre, e una campagna su stampa quotidiana e periodica programmata da novembre a febbraio 2021.

Credits