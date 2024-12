Pubblicità: Todis lancia lo spot di Natale e aumenta il budget media del 20% nel 2024

Todis, l’insegna monomarca della distribuzione organizzata di prossimità, torna on air sulle tv nazionali in occasione delle festività natalizie con un nuovo soggetto del format pubblicitario “Da Todis è facile sentirsi a casa”, lanciato ad inizio 2024 in occasione del 25esimo anno di attività.

Firmata dall’agenzia creativa Gerundio, partner ormai consolidato di Todis, e pianificata da Promomedia, la campagna si sviluppa in uno spot da 15" in onda sulle reti Rai, sulle radio nazionali e sui canali social e web di Todis. In occasione delle festività natalizie, anche negli UCI Cinema e The Space di Lazio, Campania, Umbria, Toscana e Puglia e nelle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Palermo.

Il concept creativo punta sulla comicità per sublimare il valore della convenienza, della prossimità e della qualità, unita alla freschezza dei prodotti della marca del distributore. Giocato su un tono di voce ironico e surreale, lo spot ha come protagonista una coppia che, confondendo il supermercato per casa propria, allestisce, nel reparto di un punto vendita Todis, un meraviglioso albero di Natale, sotto lo sguardo interrogativo dei clienti che stanno facendo la spesa. Un comportamento del tutto naturale per la coppia che da Todis, appunto, si sente come a casa propria.

“Dopo il grande traguardo raggiunto con il nostro debutto sulle reti nazionali, abbiamo deciso di ampliare ancora di più la visibilità e l’audience della nostra campagna ‘Da Todis è facile sentirsi a casa". Le stazioni e i cinema sono infatti luoghi di grande attrazione e afflusso, frequentati da un pubblico ampio e diversificato, per tipologia e fascia di età, che ci permettono di creare un legame ancora più forte con i nostri clienti abituali e farci conoscere a nuovi potenziali consumatori, mostrandoci come una insegna presente, come la loro casa, capace di soddisfare le loro esigenze con qualità e convenienza”, spiega Sara Pifferi, Direttore Marketing Todis.

"In un contesto sempre più competitivo come quello della grande distribuzione, Todis è un brand che ha saputo rimanere vicino al territorio e alle esigenze di ogni famiglia, creando una relazione di fiducia che va oltre l’acquisto. La promozione dell’insegna si basa su un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, in cui ogni campagna è pensata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori, attraverso un linguaggio semplice, diretto e autentico”, aggiunge Ramon Sembianza, fondatore di Gerundio. “In definitiva, Todis rappresenta una risposta concreta e responsabile alle esigenze del consumatore moderno: un brand che sa dove andare e con chi camminare”.

Nel 2024 gli investimenti pubblicitari di Todis sono cresciuti di circa il 20% rispetto all’anno precedente e sono stati distribuiti sui seguenti canali di comunicazione: 10% per le televisioni, 35% sulle principali emittenti radiofoniche, 35% sui social media e il 20% su altri mezzi, tra cui la stampa sia locale sia nazionale.

