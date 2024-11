Natale, Naïma lancia la campagna con Francesca Chillemi. «Investimenti adv in aumento per il 2025»

La Beauty Destination affida l’incarico a PQuod come agenzia per il prossimo anno per creatività, media e social. Il punto con Arianna Conte, Marketing Manager di Naïma

Naïma lancia la campagna di Natale con testimonial Francesca Chillemi e si affida all’agenzia PQuod per la sua strategia di comunicazione.

Presentata a Milano la campagna natalizia, incentrata sul tema "A Natale regala un sogno" e con protagonista Francesca Chillemi, che avrà un forte focus digitale sui social media e attività OOH. Il piano prevede anche collaborazioni strategiche con brand esterni e un significativo incremento degli investimenti in comunicazione per il 2025. A raccontarlo ad Engage è on Arianna Conte, Marketing Manager di Naïma.

Quest’anno Naïma ha scelto di puntare su una campagna natalizia dal claim "A Natale regala un sogno" con protagonista l’attrice Francesca Chillemi. Un invito a regalare bellezza e magia attraverso i prodotti dei brand più prestigiosi del mondo della profumeria.

«Il cuore della nostra campagna saranno le profumerie, che quest'anno avranno un ruolo ancora più importante», afferma Arianna Conte. «A partire dal calendario della bellezza, un'iniziativa che coinvolgerà ogni giorno brand internazionali con attività speciali e una serie di premi esclusivi, tra cui beauty box da 500 euro e due Fiat Topolino settimanali. Vogliamo che ogni cliente possa vivere un'esperienza unica» aggiunge.

La campagna sarà accompagnata da una forte componente digitale, con un piano articolato sui principali social media, come Facebook, Instagram e TikTok. «Abbiamo deciso di concentrarci su una strategia social perché, dopo l’esperienza televisiva dello scorso anno, ci siamo resi conto che il digitale ci permette di raccontare meglio il nostro brand e il nostro posizionamento grazie anche alla squadra di talent che si rivolge a dei target complementari» spiega Conte.

Inoltre, la campagna si estenderà anche offline, con attività OOH nelle principali piazze italiane e un supporto stampa, per garantire una copertura a 360 gradi e coinvolgere il pubblico in ogni momento della sua esperienza di acquisto.

«Grazie alla collaborazione con l'agenzia PQuod, siamo riusciti a creare una campagna che spicca per la sua originalità e il suo impatto», aggiunge Arianna Conte. L'agenzia «è stata scelta con incarico per creatività, media e social, con l'obiettivo di consolidare il posizionamento del brand».

Il digitale continua ad essere un canale strategico per Naima. La presenza sui social, infatti, non si limita a una mera comunicazione pubblicitaria, ma diventa uno strumento per creare un legame con i consumatori attraverso video e contenuti che raccontano storie vere, come quella dei creator che visitano i punti vendita per mostrare l’esperienza Naïma da vicino. «L’obiettivo è portare il cliente nel punto vendita, facendogli percepire il valore di un’esperienza di acquisto che va oltre il semplice acquisto di un prodotto» afferma la manager.

Partnership e progetti speciali

Un altro aspetto centrale della strategia di comunicazione di Naima è la costruzione di collaborazioni strategiche con brand esterni al settore beauty, come accaduto con Disney nel 2024. «Per un brand come il nostro, che è ancora in fase di costruzione, l’associazione con grandi partner è fondamentale per aumentare la brand awareness e la brand equity», spiega Conte. Questa direzione non solo aumenterà la visibilità del marchio, ma contribuirà anche a consolidarne l’identità.

Per quanto riguarda gli investimenti «Naïma prevede un ulteriore aumento degli investimenti in comunicazione per il 2025. Se nel 2024 sono stati destinati oltre 500.000 euro per la parte digitale, con un forte focus su creator e influencer, nel 2025 si punterà a rafforzare ancora di più il legame con il pubblico tramite una comunicazione mirata».

Anche il ritorno in tv è un’opportunità per il marchio «Siamo interessati a lavorare su canali più mirati, come la connected TV e l’addressable TV, per una comunicazione personalizzata e geo-targetizzata che raggiunga i nostri clienti nel momento e nel posto giusto» conclude la marketing manager.