The PRize: annunciata la giuria della quinta edizione

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni (fissata per il 16 febbraio, leggi qui), UNA - Aziende della Comunicazione Unite ha annunciato la giuria della quinta edizione di The PRize, il riconoscimento promosso da PR Hub che valorizza i migliori progetti di Relazioni Pubbliche realizzati in Italia.

I lavori saranno valutati da un panel composto da professionisti della comunicazione, manager, accademici e rappresentanti delle istituzioni, chiamati a individuare le short list di categoria e ad assegnare i premi ai progetti distintisi per qualità strategica, creatività e capacità di generare risultati.

A comporre la giuria sono:

Sergio Amati, General Manager di IAB Italia;

Filippo Bertacchini, Responsabile Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Gruppo BASF Italia;

Marina Bonomi, CEO di Mimesi;

Matteo Colle, CCO - Head of External Relations and Sustainability di Gruppo CAP;

Francesca De Mola, Global Communication Director di Illva Saronno;

Annalisa Ferri, Chief Marketing Officer di Sammontana Italia;

Francesco Frattini, Direttore Generale di Parma per Gli Altri;

Chiara Giacoletto, Communications & PR Senior Director Italia e Francia di Paramount Global;

Stefano Lai, Direttore Generale di SIAM 1838;

Barbara Minotti, Southern Europe Communications Director di Meta;

Valentina Nozza, Head of Press & Public Relations di Alpitour World;

Stefania Romenti, Professore Ordinario di Strategic Communication all’Università IULM di Milano;

Stefano Zec, Responsabile Comunicazione e Relazioni Pubbliche di #Progettiamocilfuturo;

Alice Barbieri, Relazioni Istituzionali di Confartigianato Liguria;

Dario Bolis, Responsabile Comunicazione di Fondazione Cariplo;

Flavio Ceravolo, Professore associato di Sociologia e Metodi Digitali per la Ricerca all’Università di Pavia;

Lidia Cudemo, CEO di D-HUB Studios;

Adriana Ferrari, Media & PR Communication Specialist di ETT;

Federico Filippa, Communication and Public Affairs Director di Cosmetica Italia;

Annalisa Galardi, Docente di Comunicazione d’impresa all’Università Cattolica di Milano;

Franco Guzzi, Senior Advisor e Professore Universitario;

Michele Laterza, Direttore Comunicazione Corporate di Mutti;

Donatella Maria Mosso, Head of Public Affairs di Fondazione Piemonte Innova;

Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer di Juventus FC;

Claudio Rascio, Head of Digital Hub, Country Communication di Generali Italia.

La cerimonia di premiazione si terrà il 16 aprile 2026 a Roma con una serata di gala dedicata alle migliori campagne di comunicazione realizzate in Italia.