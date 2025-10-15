The PRize: annunciata la giuria della quinta edizione

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni (fissata per il 16 febbraio, leggi qui), UNA - Aziende della Comunicazione Unite ha annunciato la giuria della quinta edizione di The PRize, il riconoscimento promosso da PR Hub che valorizza i migliori progetti di Relazioni Pubbliche realizzati in Italia.
I lavori saranno valutati da un panel composto da professionisti della comunicazione, manager, accademici e rappresentanti delle istituzioni, chiamati a individuare le short list di categoria e ad assegnare i premi ai progetti distintisi per qualità strategica, creatività e capacità di generare risultati.
A comporre la giuria sono:
- Sergio Amati, General Manager di IAB Italia;
- Filippo Bertacchini, Responsabile Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Gruppo BASF Italia;
- Marina Bonomi, CEO di Mimesi;
- Matteo Colle, CCO - Head of External Relations and Sustainability di Gruppo CAP;
- Francesca De Mola, Global Communication Director di Illva Saronno;
- Annalisa Ferri, Chief Marketing Officer di Sammontana Italia;
- Francesco Frattini, Direttore Generale di Parma per Gli Altri;
- Chiara Giacoletto, Communications & PR Senior Director Italia e Francia di Paramount Global;
- Stefano Lai, Direttore Generale di SIAM 1838;
- Barbara Minotti, Southern Europe Communications Director di Meta;
- Valentina Nozza, Head of Press & Public Relations di Alpitour World;
- Stefania Romenti, Professore Ordinario di Strategic Communication all’Università IULM di Milano;
- Stefano Zec, Responsabile Comunicazione e Relazioni Pubbliche di #Progettiamocilfuturo;
- Alice Barbieri, Relazioni Istituzionali di Confartigianato Liguria;
- Dario Bolis, Responsabile Comunicazione di Fondazione Cariplo;
- Flavio Ceravolo, Professore associato di Sociologia e Metodi Digitali per la Ricerca all’Università di Pavia;
- Lidia Cudemo, CEO di D-HUB Studios;
- Adriana Ferrari, Media & PR Communication Specialist di ETT;
- Federico Filippa, Communication and Public Affairs Director di Cosmetica Italia;
- Annalisa Galardi, Docente di Comunicazione d’impresa all’Università Cattolica di Milano;
- Franco Guzzi, Senior Advisor e Professore Universitario;
- Michele Laterza, Direttore Comunicazione Corporate di Mutti;
- Donatella Maria Mosso, Head of Public Affairs di Fondazione Piemonte Innova;
- Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer di Juventus FC;
- Claudio Rascio, Head of Digital Hub, Country Communication di Generali Italia.
La cerimonia di premiazione si terrà il 16 aprile 2026 a Roma con una serata di gala dedicata alle migliori campagne di comunicazione realizzate in Italia.