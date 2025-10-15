  • Programmatic
18/02/2026
di Teresa Nappi

The PRize: annunciata la giuria della quinta edizione

UNA - Aziende della Comunicazione Unite presenta il panel di professionisti che valuterà i migliori progetti di Relazioni Pubbliche realizzati in Italia; premiazione il 16 aprile a Roma

PRize-Logo.png

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni (fissata per il 16 febbraio, leggi qui), UNA - Aziende della Comunicazione Unite ha annunciato la giuria della quinta edizione di The PRize, il riconoscimento promosso da PR Hub che valorizza i migliori progetti di Relazioni Pubbliche realizzati in Italia.

I lavori saranno valutati da un panel composto da professionisti della comunicazione, manager, accademici e rappresentanti delle istituzioni, chiamati a individuare le short list di categoria e ad assegnare i premi ai progetti distintisi per qualità strategica, creatività e capacità di generare risultati.

A comporre la giuria sono:

  • Sergio Amati, General Manager di IAB Italia;
  • Filippo Bertacchini, Responsabile Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Gruppo BASF Italia;
  • Marina Bonomi, CEO di Mimesi;
  • Matteo Colle, CCO - Head of External Relations and Sustainability di Gruppo CAP;
  • Francesca De Mola, Global Communication Director di Illva Saronno;
  • Annalisa Ferri, Chief Marketing Officer di Sammontana Italia;
  • Francesco Frattini, Direttore Generale di Parma per Gli Altri;
  • Chiara Giacoletto, Communications & PR Senior Director Italia e Francia di Paramount Global;
  • Stefano Lai, Direttore Generale di SIAM 1838;
  • Barbara Minotti, Southern Europe Communications Director di Meta;
  • Valentina Nozza, Head of Press & Public Relations di Alpitour World;
  • Stefania Romenti, Professore Ordinario di Strategic Communication all’Università IULM di Milano;
  • Stefano Zec, Responsabile Comunicazione e Relazioni Pubbliche di #Progettiamocilfuturo;
  • Alice Barbieri, Relazioni Istituzionali di Confartigianato Liguria;
  • Dario Bolis, Responsabile Comunicazione di Fondazione Cariplo;
  • Flavio Ceravolo, Professore associato di Sociologia e Metodi Digitali per la Ricerca all’Università di Pavia;
  • Lidia Cudemo, CEO di D-HUB Studios;
  • Adriana Ferrari, Media & PR Communication Specialist di ETT;
  • Federico Filippa, Communication and Public Affairs Director di Cosmetica Italia;
  • Annalisa Galardi, Docente di Comunicazione d’impresa all’Università Cattolica di Milano;
  • Franco Guzzi, Senior Advisor e Professore Universitario;
  • Michele Laterza, Direttore Comunicazione Corporate di Mutti;
  • Donatella Maria Mosso, Head of Public Affairs di Fondazione Piemonte Innova;
  • Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer di Juventus FC;
  • Claudio Rascio, Head of Digital Hub, Country Communication di Generali Italia.

La cerimonia di premiazione si terrà il 16 aprile 2026 a Roma con una serata di gala dedicata alle migliori campagne di comunicazione realizzate in Italia.

