Tessitura Toscana Telerie sceglie Conic come partner strategico

La società di De Martini, Nenna e Meneghetti lavorerà per accompagnare l'azienda in un processo di trasformazione

Tessitura Toscana Telerie, azienda che da più di 70 anni produce biancheria e tessili per la casa, dopo aver condotto un’attenta valutazione dell’offerta di mercato e dei players più innovativi, ha scelto Conic come partner per un progetto di rinnovamento strategico e trasformazione aziendale per il rilancio del proprio marchio in Italia e nel mondo.

“La fase centrale del lavoro sarà poi focalizzata sulla definizione del posizionamento di marca e della conseguente strategia narrativa, che illumineranno tutte le successive attività” si legge nella nota stampa.

In coerenza con suo il nuovo posizionamento, Brand Driven Transformation, la società di De Martini, Nenna e Meneghetti lavorerà poi per accompagnare Tessitura Toscana Telerie in un processo di trasformazione, nell’area del “Dire”, del “Fare” e dell' “Essere".

“Per quanto riguarda il “Dire” le attività chiave saranno l’aggiornamento della brand identity e il piano di comunicazione, mentre per il “Fare” la creazione, assieme a Fortop, di un e-commerce proprietario, perno centrale delle attività DTC. Nell’area dell’ “Essere”, invece, è in corso un’analisi rivolta a tutta la popolazione aziendale per il possibile sviluppo di un piano di comunicazione interna e di change management” continua il comunicato.

“Siamo davvero orgogliosi che un’altra azienda italiana di assoluto prestigio abbia deciso di costruire le fondamenta di un nuovo ed entusiasmante capitolo della propria storia assieme a noi” commenta Matteo Meneghetti, Co-Founder & CSO di Conic.

“Dopo 77 anni di attività abbiamo sentito la necessità di adeguare il nostro brand per renderlo vivo e pulsante. Vogliamo comunicare al mercato ed ai nostri clienti un messaggio nuovo, che coniughi al tempo stesso raffinatezza e modernità, senza perdere le nostre importantissime radici Toscane/Fiorentine. Per attuare questo cambiamento è stato determinante incontrare il team di Conic che grazie a preparazione, esperienza ed empatia è riuscita a farci vivere questo cambiamento come un bellissimo viaggio da fare insieme” commenta, Direttore Generale di Tessitura Toscana Telerie.