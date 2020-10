Spencer & Lewis lancia la società di consulenza strategica Barnum Partners, nata dall'incontro tra la Creative PR House e Uniundustria. Alla sua guida Giuseppe Galasso, professionista del ramo fashion e luxury internazionale, in cui ha maturato esperienza in tema di sviluppo strategico di prodotto, vendita e tecniche distributive, dal fisico al virtuale, seguendo da vicino le tappe più importanti della rivoluzione digitale di tutta l’industry.

A Galasso il ruolo di Managing Partner della società, che offrirà servizi di consulenza aziendale a 360°: dalla pianificazione strategica all’individuazione degli obiettivi di sviluppo e crescita, dall’elaborazione di trend e analisi di mercato fino all’implementazione di tutti gli strumenti necessari per scortare il business aziendale oltre la soglia del mercato digitale.

“Sentiamo parlare di ‘digital transformation’ ogni giorno, ma questo processo non si esaurisce con la presenza online della propria impresa – commenta Galasso. – Lo scopo di Barnum Partners è trasformare realmente, profondamente, ogni elemento della struttura aziendale, conferendo vocazione digitale a un mondo che, non va mai dimenticato, è fisico, umano, sono le persone, con i loro comportamenti, gusti, ambizioni. Soprattutto nei settori in cui puntiamo a crescere: moda, fashion, beni di consumo, come anche per il food. In quest’ottica, la tecnologia è solo il nostro strumento, le competenze il nostro linguaggio.”

Con il lancio di Barnum Partners, Spencer & Lewis amplia il proprio portfolio, integrando l’attuale spirito da Creative PR House con una nuova realtà aziendale a sé stante, in cui concentrare e fondere in maniera organica e incisiva le abilità comuni in consulenza aziendale maturate negli anni, spiega la nota stampa.

“Barnum Partners è il frutto di una visione più ampia, di un piano di sviluppo a medio-lungo termine attraverso il quale consolidare il posizionamento di Spencer & Lewis come una vera e propria omni-agency indipendente. In un momento storico come quello attuale – aggiunge Giorgio Giordani, Presidente di Spencer & Lewis – l’alta professionalità e il capitale umano rappresentano l’unica vera leva per conquistare importanti fette di mercato. Un’incredibile sfida che si somma alla soddisfazione di attrarre professionisti di calibro internazionale come Giuseppe Galasso.”

Oltre al settore fashion & luxury, Barnum Partners si rivolge anche al segmento food, ulteriore universo sensibile e in costante mutamento dettato dall’emergenza sanitaria, che ha caratterizzato e condizionato i business di tutto il mondo.