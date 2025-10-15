Rinaldi 1957 rinnova l’incarico a Disclosers per le attività di PR, Digital PR e Media Relations

Rinaldi 1957, tra i punti di riferimento nella distribuzione di Wine & Spirits di alta gamma, annuncia il rinnovo dell’incarico a Disclosers, agenzia di PR con sede a Milano, per la gestione delle attività di PR, Digital PR e Media Relations.

La collaborazione per il 2026 ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Rinaldi 1957 nel panorama Wine & Spirits, valorizzando innovazione, territorio e cultura di ogni prodotto in un mercato in continua evoluzione.

Il rinnovo dell’incarico consolida un percorso di comunicazione che ha accompagnato uno snodo cruciale della storia recente dell’azienda: il rebranding lanciato a febbraio 2025. Una nuova identità visiva e valoriale che celebra la “gentilezza” e mette le persone al centro della cultura d’impresa, rafforzando il posizionamento dell’azienda sulle principali testate di settore e generaliste, nazionali e internazionali.

“Raccontare una realtà come Rinaldi 1957 significa dare voce a una storia imprenditoriale capace di innovare nel rispetto della tradizione – spiegano Jessica Malfatto e Stefano Tagliabue, co-fondatori e rispettivamente CEO e COO di Disclosers –. Continueremo a lavorare sulla costruzione e sul consolidamento della reputazione dell’organizzazione, consapevoli che l’attività non è circoscritta al comunicare un prodotto, ma promuove una cultura del bere consapevole e di qualità attraverso una narrazione autorevole che spazia dal lifestyle agli approfondimenti sui trend di mercato”.

La strategia ha inoltre presidiato i nuovi trend di consumo e della mixology contemporanea, valorizzando brand capaci di intercettare le tendenze – come Santa Ana Pomelo Gin, espressione del movimento low alcohol, e Yu Black Lemon, gin francese d’ispirazione giapponese – insieme a progetti che esaltano il territorio italiano, come Distilleria Alma con il Rum Mater prodotto da canna da zucchero coltivata in Sicilia.

Accanto alla narrazione media, la collaborazione si è sviluppata attraverso format esperienziali rivolti a giornalisti e creator, tra press trip, eventi immersivi e progetti originali come “Sip & Scent” per Don Papa, che ha unito mixology e profumeria artistica, contribuendo a rafforzare la reputazione e la riconoscibilità dei brand in portfolio.

“In Disclosers abbiamo trovato un partner pro-attivo e dinamico che ci supporta ampiamente in ogni progetto, con una visione strategica capace di valorizzare al meglio la nostra identità e i nostri brand” dichiara Valentina Ursic, Direttrice Marketing di Rinaldi 1957 “Siamo felici di proseguire questa collaborazione, dando seguito al percorso che nell'ultimo anno ci ha permesso di esplorare nuovi percorsi di comunicazione per i nostri brand, grazie a esperienze e attività cucite su misura".

Fondata a Bologna alla fine degli anni ’50, Rinaldi è passata nel 1983 sotto il controllo del Gruppo Buton della famiglia Sassoli de Bianchi. Dieci anni dopo Giuseppe Tamburi, parte della famiglia, ne acquisisce la proprietà, rilanciando l'azienda attraverso una visione imprenditoriale human centric. Oggi Rinaldi è tra i protagonisti del settore con oltre 150 marchi italiani e internazionali in portfolio, più di 200 agenti attivi, 4 capi area e un fatturato superiore ai 22 milioni di euro.