Regione Sardegna: gara da oltre 5,5 milioni per la comunicazione del programma Fesr

Regione Sardegna ha indetto un bando di gara avente per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo e l’attuazione della strategia di comunicazione del programma regionale Fesr 2021-2027.

Il valore dell’appalto è complessivamente pari a 5,58 milioni di euro, si legge sul bando, “di cui 2,4 milioni come importo a base di gara, altri 2,4 milioni per l’eventuale opzione di ripetizione di servizi analoghi nei limiti di quanto disposto dall’art. 76, comma 6, del codice; 300.000 euro per l’eventuale proroga ai sensi dell’articolo 120, comma 10 del Codice; e infine 480.0000 euro per l’eventuale quinto d’obbligo dell'importo del contratto ai sensi art. 120 comma 9 del codice.

Il termine per il ricevimento delle offerte è il 18 giugno 2024. Qui il link con la documentazione.