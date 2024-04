Regione Marche cerca agenzia per una campagna pubblicitaria sull’inquinamento

La giunta della Regione Marche ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per l'affidamento di un servizio di ideazione e progettazione di una campagna informativa sull'impatto degli inquinanti atmosferici su salute, ecosistemi, clima e su comportamenti virtuosi a minore impatto ambientale.

L’assegnatario dell’incarico dovrà occuparsi di: ideazione e realizzazione di spot video e audio che utilizzino scene girate e testimonial e una opportuna strategia per la loro messa in onda su emittenti radio televisive locali; progettazione e composizione grafica stampa e distribuzione di un manifesto (poster) e di un volantino; strategia e realizzazione di una campagna social sulle principali piattaforme; individuazione delle concessionarie di spazi pubblicitari facendo uso della massima diligenza professionale, in particolare adoperandosi per la scelta e la pianificazione secondo il più alto livello tecnico, per ottenere le tariffe più favorevoli e le migliori condizioni di acquisto spazi/servizi possibili, e, in generale per la migliore tutela degli interessi dell’ente appaltante.

Il servizio avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. L’importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è quantificato in 75.000,00 euro (Iva ed oneri di legge inclusi) senza ammissioni di offerte in aumento.

Gli interessati dovranno presentare le manifestazioni d’interesse entro l’11 maggio 2024 (leggi qui).