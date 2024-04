Dopo la vittoria del pitch social, Air Dolomiti, compagnia aerea del gruppo Lufthansa, si affida nuovamente ad Ogilvy per riposizionare il brand sotto il profilo della comunicazione.

“Oggi chi viaggia ha delle aspettative molto alte nei confronti delle compagnie aeree. La mission di Air Dolomiti è sempre stata quella di soddisfare le necessità dei viaggiatori moderni ed è così che è nato il nostro 'Let’s get closer': una rinnovata promessa con i suoi più affezionati viaggiatori, un invito aperto a chiunque voglia connettersi con Air Dolomiti e con il mondo, una riflessione sull’importanza di mettere al primo posto le connessioni personali, insieme all'accoglienza e attenzione che contraddistinguono da sempre il boutique approach della compagnia aerea. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo importante step per il brand”, dichiara Luca Tapognani, Head of Strategy Ogilvy.

Il posizionamento è live a partire dal mese di aprile sulle properties social del brand, oltre che in pubblicità (programmatic e OOH) nelle principali città in cui Air Dolomiti opera.

Ogilvy con Air Dolomiti. I crediti

Ecco chi sono i professionisti che hanno lavorato al progetto.

Ogilvy

President & CCO: Giuseppe Mastromatteo

Head of Strategy: Luca Tapognani

Senior Strategist: Melike Akyar

Strategist: Silvia Tasso

Client Service Director: Claudio Grandi

Account Manager: Lisa Sundaresan

Creative Director: Armando Viale

Art Director: Daniele La Rosa

Copywriter: Marco Raponi

Junior Copywriter: Veronica Heltai

Print Producer: Milena Sirtori

Print Post Production: Hogarth

Centro Media: GroupM