La Regione Campania apre una gara per l’affidamento dei servizi di stampa e di planning e acquisto degli spazi adv

Il valore dell'appalto è pari a pari a 213.000 euro. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato per il 03 giugno 2024

La Regione Campania apre un bando di gara per l'affidamento dei servizi di stampa nonché di pianificazione e intermediazione nell’acquisto di spazi pubblicitari.

L’obiettivo è la stipula di un accordo quadro della durata di 24 mesi con un operatore al quale affidare i servizi oggetto di gara.

Per i servizi di stampa, l'aggiudicatario si dovrà occupare della stampa di materiale da distribuire per scopi istituzionali, specificando i costi, inclusi quelli per diritti di terzi. Nel secondo caso, l'aggiudicatario avrà il compito di presentare piani di acquisto di spazi pubblicitari basati su briefing forniti dalla Regione, negoziando tariffe e condizioni con le concessionarie pubblicitarie.

Il “Valore dell’Accordo Quadro” determinato per l’appalto è pari a 213.000,00 euro (duecentotredicimila/00) oltre IVA.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato per il 03/06/2024 alle ore 11:00.