L'eMagazine Culture Boutique consolida la sua posizione come media partner

Contenuti originali e ricercati, editing accattivanti e ricchi di ritmo, un'attenzione particolare alla parte visual con una produzione di artwork 100% custom: sono solo alcuni degli elementi chiave di Culture Boutique, l’eMagazine che propone uno sguardo contemporaneo a culture, estetiche e fenomeni del nostro tempo. Un progetto editoriale, nato all’interno della Next Gen creative agency ZooCom, che sta rapidamente conquistando l'attenzione di un pubblico sempre più ampio, avvicinandosi ora alla soglia dei 100.000 follower su Instagram. Le recenti collaborazioni di Culture Boutique con brand di spicco come Burger King, Netflix, Nike e Monster testimoniano il crescente riconoscimento dell’eMagazine come un punto di riferimento per chi vuole rivolgersi ad un pubblico giovane, attento e curioso.

Burger King ha scelto Culture Boutique per il lancio delle sue prime sneakers in edizione limitata, trovando nell’e-magazine una community appassionata di cultura e di stile. Anche l'evento di lancio, svoltosi a Milano il 23 febbraio, è stato condiviso sull’account Instagram di Culture Boutique attraverso un racconto coinvolgente e dinamico.

Netflix ha comunicato la messa in onda del suo Rap Show 'Nuova Scena' attraverso una serie di post e reel dedicati su Culture Boutique, il magazine ha contribuito alla promozione dello show e catturato l'attenzione di una vasta audience di appassionati di musica rap e cultura urban.



Nike ha coinvolto l’e-magazine per il lancio delle rivoluzionarie Air Max DN. Una partnership che ha portato alla creazione di contenuti dettagliati sulle caratteristiche delle sneaker, arricchiti dalle illustrazioni esclusive realizzate in collaborazione con l'artista Francesco Venturi, e da un reel realizzato in occasione dell'Air Max Day.

Infine per Monster, Culture Boutique svilupperà una serie di contenuti per il lancio della nuova bevanda Green Zero Sugar in occasione del MXGP del Trentino 2024, il Campionato Mondiale di Motocross. L’e-magazine si distinguerà per una serie di contenuti esclusivi realizzati a "bordo pista" e per le sue interviste all'interno del Tour Bus di Monster.

“Non siamo un media strettamente verticale ma abbracciamo un’ampia varietà di argomenti e temi. Non lo facciamo mai superficialmente, al contrario, cerchiamo di approfondire ogni tematica con le nostre riflessioni. La parte visual è un nostro punto di forza, e ci permette di avere un’identità unica nel panorama editoriale digital italiano”, spiega Samuele Sanna, Research & Insight Director di Culture Boutique. “Siamo molto felici di aver collaborato efficacemente con top brand come Burger King, Netflix, Monster e Nike, trovando numerosi punti in comune con loro. Condividiamo la stessa visione di quell'immaginario che identifichiamo come 'Culture': è la musica che ascolti, le sneakers che indossi, tutto ciò che ti identifica e rappresenta”.