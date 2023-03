Instinctive Adv si rilancia: nuova immagine per la boutique agency di Tiziana Gibilisco e Marco Ontano

L'agenzia, specializzata in Fashion & Luxury e operativa con sedi a Milano e Barcellona, punta oggi sull'expertise in ambito creativo, pubblicitario e di produzione dei sui fondatori e sul suo standing internazionale

Instinctive Adv, la boutique agency che si propone come consulente per la comunicazione di aziende attive nel fashion e luxury, si presenta al mercato con una nuova immagine.

Nata a Milano nel 2014 dall’incontro di Tiziana Gibilisco e Marco Ontano, l’agenzia è oggi radicata anche a Barcellona, dove ha una sede.

Tiziana Gibilisco, co-founder e responsabile dell’accounting e della parte creativa delle produzioni di Instinctive Adv, è stata per 16 anni alla guida di Photographers Milano, agenzia di rappresentanza di fotografi, art director e videomaker, nonché casa di produzione specializzata nella moda e con base a Milano e Barcellona. Marco Ontano, invece, co-founder e direttore creativo dell’agenzia, ha ricoperto per tanti anni il ruolo di Creative Director in Leo Burnett e successivamente di Head of Creative and Design in Apple, a Londra.

«Veniamo entrambi dal mare, e, dopo aver affermato le nostre carriere tra Milano e Londra, al mare siamo tornati, trovando in Barcellona il luogo ideale per affondare altre radici e continuare a dare vita a progetti creativi per brand consapevoli che bellissime immagini hanno sempre bisogno di grandi idee per trasformare un prodotto in un’opportunità», dichiara Marco Ontano.

Instinctive Adv a oggi vanta in portafoglio brand come Brosway, Arena, Cromia, Safilo Group, Marchon, De Rigo, Imetec, Geox, Blumarine Sposa, Piquadro, Boggi Milano, Bonaveri, Braccialini, Patrizia Pepe e Moschillo, con cui lavora «sempre con una forte attitudine alla consulenza e la voglia di respirare lo spirito della marca, entrando in prima persona nel cuore delle aziende», dichiarano Gibilisco e Ontano.

Per garantire alle marche un’immagine realmente efficace, Instinctive Adv si propone di creare una connessione diretta tra art direction e produzione. «Il nostro obiettivo è sempre stato soddisfare la necessità delle aziende di comunicare in ottica commerciale, ma seguendo le dinamiche della moda. E la nostra modalità, insieme alla nostra visione internazionale, hanno sempre portato ottimi risultati», spiega nello specifico Tiziana Gibilisco.

«Instinctive Adv è in pratica un’agenzia che si occupa solo di luxury (moda, accessori, gioielli, occhialeria, cosmetica, design), e che quindi parla la “lingua della moda”. Ma che ha una vera cultura anche in termini di linguaggio pubblicitario. E un'importante expertise in tema di produzione», dice ancora la manager.

Promuovere la nuova immagine dell’agenzia come realtà dal respiro internazionale dall’approccio distintivo e fondata su expetise di alto profilo è il principale obiettivo perseguito da Instinctive Adv per quest’anno, così come incrementare i brand con cui collabora: «Siamo in attesa di ricevere l’esito di una gara per aggiudicarci anche le attività online di un brand eyewear», conferma infatti Tiziana Gibilisco.

Il lavoro della boutique agency è portato avanti attraverso l’impiego di una squadra ben rodata che «si compone di una vasta serie di collaboratori, tanto a Milano che a Barcellona», specifica ancora Gibilisco. «Ci caratterizzano un network internazionale e alcune solide partnership. Il mio lavoro di accounting e di supervisione della parte creativa delle produzioni è portato avanti e sostenuto con la collaborazione di Alessandro Temporin, Executive Producer. Siamo noi a gestire un team che si compone di 17 fotografi internazionali che rappresentiamo, 2 registi, 3 direttori della fotografia, 2 set designer, oltre alla preziosa squadra di assistenti e producer basati tra Milano e Barcellona. Marco gestisce invece il team creativo, affiancato da art director, graphic designer e copy basati tra Milano, Londra e Barcellona», conclude la manager.