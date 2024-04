Gruppo Dilemma: oltre 10 milioni di fatturato nel 2024 grazie a nuovi clienti e a un piano di acquisizioni

Il Gruppo guidato dall’agenzia Dilemma – e di cui fanno parte come partecipate anche l’agenzia di live esperience Bonsaininja e l’agenzia di eventi Orione – continua a evidenziare una solida crescita: dopo un 2022 chiuso a 6,1 milioni di euro (+29% sul 2021), ha chiuso il 2023 a 8 milioni, registrando un incremento del 24% sull’anno precedente e ora guarda quanto meno a un +25% di fatturato per il 2024. «Il traguardo dei 10 milioni è stato già raggiunto ad oggi. Puntiamo quindi ragionevolmente a chiudere l’anno con un risultato che superi la crescita attesa del 25% grazie all’acquisizione di nuovi clienti, progetti innovativi e un piano strategico di partnership, collaborazioni e/o acquisizioni», ha spiegato in occasione di un incontro stampa nella sede di via Colletta 22 il Ceo di Dilemma Davide Della Pedrina.

I buoni risultati già raggiunti qualificano «la bontà del progetto intrapreso nel 2020 con il lancio della nuova sigla. Un gruppo di persone e competenze fondato sulla consulenza strategica applicata alla comunicazione e al marketing e poi messa a terra su diversi touchpoint», ha detto ancora il manager.

L’idea principe è stata, ed è tuttora, quella di creare un hub neutrale dal punto di vista creativo in grado di proporre soluzioni efficaci ai clienti principalmente in base a obiettivi commerciali e di posizionamento.

Lo dimostrano i progetti ideati e realizzati nel 2023: campagne di prodotto, rilancio di brand, attivazioni tramite influencer, creazione di spazi ed esperienze e tante idee pensate principalmente per sviluppare marca e business.

I progetti e i clienti acquisiti nel 2023

Per quanto riguarda Dilemma, alla base storica di clienti (Loacker, Candy, Hoover, Forst, Perdormire, Italia Zucchieri tra i tanti) nel 2023 si sono aggiunti nuovi brand – tutti acquisiti tramite gara - di rilevanza internazionale e progetti locali, ma di grande potenziale e interesse.

Ne sono esempio la nuova piattaforma di comunicazione di Fage Total, lanciata a inizio 2024 con pianificazione tv in seguito alla vittoria di una gara relativa (Dentsu è il partner dell'azienda greca per il media planning), la comunicazione multicanale per Euroflora 2025 (leggi anche qui), il lancio del nuovo marchio dedicato all’usato di Autotorino – BeBeep –, il rilancio del Pomodoro Petti (leggi anche qui) e la consulenza strategica per OCS (leggi anche qui), leader italiano nel credito al consumo.

Proprio di questi giorni è poi il re-branding di Candy, presentato alla Milano Design Week, che prevede un nuovo impianto strategico, nuovo posizionamento, nuova identity e una nuova campagna pubblicitaria internazionale in partenza nei prossimi mesi.

Tanti progetti, tutti diversi, che sottolineano la duttilità dell’agenzia in termini di consulenza e creatività.

Lo stesso vale per Bonsaininja (controllata per il 70% da Dilemma), che aggiunge a una base clienti di alto profilo (Barilla, Haier, Pirelli, Luxottica) collaborazioni con marchi del calibro di Timberland, Glade, Feralpi, Sofidel e Marchon, grazie a nuovi progetti che vanno dagli allestimenti fieristici alle experience digitali, dalle attivazioni sul territorio agli eventi promozionali.

E proprio in relazione al mondo eventi, ritornato fortemente in auge dopo la pandemia, si colloca la partecipazione di Orione, realtà dedicata al Mice (meetings, incentives, conderences, exhibitions) che è entrata nel 2023 a far parte del Gruppo Dilemma (ne possiede il 30% Bonsaininja, nello specifico). Specializzata nei settori bancari, finanziari e assicurativi, l'agenzia da subito ha evoluto la sua clientela in mercati più generalisti, food in primis, generando un fatturato di 2 milioni di euro nei primi 6 mesi e ora punta a chiudere il 2024 a 3,5 milioni di euro di fatturato (concorrendo ai risultati del gruppo).

«Siamo contenti della situazione attuale – dichiara ancora Della Pedrina, Ceo di Dilemma – ma guardiamo avanti. Quest’anno stiamo già lavorando su un piano di partnership, collaborazioni e/o acquisizioni per ampliare la nostra offerta consulenziale soprattutto nel mondo dell’influencer marketing, dell’in-store activation e più in generale della digital strategy”.

«Come per Dilemma, anche Bonsaininja sta mettendo a punto nuove proposte – ha spiegato poi Fabio Legnani, co-founder di Bonsaininja – soprattutto nella valorizzazione e gestione degli spazi per mettere a disposizione delle aziende luoghi dove prodotti e marche possano essere valorizzati e amplificati”.

Next step: nuovi clienti in arrivo e una nuova acquisizione

L’agenzia ha già annunciato l’acquisizione di due nuovi clienti (uno nell’area tech, uno nell’area dei servizi di delivery), tramite vittoria delle gare relative, e l’ingresso a breve nel gruppo di una nuova società (prima con una partecipazione di minoranza con opzione di acquisizione della maggioranza in un secondo momento) con una proposition verticale, a confermare il trend di crescita già in atto.