ESG: Uniting Group ottiene la Certificazione per la Parità di Genere. Ufficializzata anche la partnership con Fondazione Libellula

In foto Denise Lo Piparo, Head of ESG di Uniting Group

Uniting Group, gruppo a cui fanno capo le unit ALL, KIWI, FLU, Freshhh e aBit riconferma, anche in questo nuovo anno, il proprio impegno nell’ambito ESG con l’ottenimento della UNIPdR 125 e con l’ingresso nel Network di Fondazione Libellula, l’Impresa Sociale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

L' agenzia operante nel settore del marketing e della brand experience communication, dopo il passaggio a Società Benefit arrivato alla fine dello scorso anno, può ora ufficializzare l’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere.

“Gennaio spesso è il mese dei buoni propositi e degli obiettivi da porsi per i mesi a venire. L’ottenimento della certificazione UNIPdR 125 è, senza dubbio, un obiettivo raggiunto per noi estremamente importante. Volevamo iniziare il 2024 con un’azione molto concreta che rappresenta un ulteriore impulso e un punto di partenza per identificare, sempre di più, i processi migliorativi in linea con il piano strategico sulla parità di genere” afferma Alessandro Talenti, CEO di Uniting Group.

“Si tratta di un riconoscimento di grande valore, che segna per noi la definizione di un percorso evolutivo che ci aiuterà a diventare sempre più equi e inclusivi, mettendoci in gioco per compiere, anno dopo anno, passi in avanti verso l’obiettivo della parità – afferma Denise Lo Piparo, Head of ESG di Uniting Group – Essere pari non significa essere uguali, bensì avere stessi diritti e opportunità e, come Uniting, vogliamo continuare a garantirli a tutti e tutte, promuovendo il merito della singola persona, indipendentemente dal genere, dall’orientamento sessuale, dalle opinioni politiche, dalla cultura e religione di appartenenza. L’equità di genere è diritto umano fondamentale nelle organizzazioni ed è condizione irrinunciabile per un mondo più giusto, equo e sostenibile.”

Un punto di svolta significativo nel futuro dell’azienda che, come sempre, alle parole ha fatto immediatamente seguire azioni concrete. Parallelamente all’ottenimento della certificazione, infatti, è stato creato un “Comitato Guida per la Parità di Genere”, scegliendo a seguito di una candidatura spontanea i professionisti e le professioniste del Gruppo.

Obiettivo del comitato sarà quello di co-costruire e supportare un “workspace” inclusivo ed equo. Un ambiente sostenibile, accogliente, meritocratico e in ascolto di ogni voce, unica e preziosa. Tante poi le novità già attivate in questo 2024, come l’implementazione di un piano welfare per i dipendenti e l’ingresso nel Network di Fondazione Libellula, l’Impresa Sociale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere che ha creato il primo network di aziende impegnate per l’inclusione e l’equità.

La Fondazione sarà al fianco di Uniting per attività di formazione che si concentreranno su varie aree di intervento: prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e delle molestie, linguaggio e leadership inclusivi e azioni consulenziali. "La partnership con Fondazione Libellula sancisce ulteriormente la nostra volontà di legarci a realtà importanti e molto credibili, in grado di supportarci nella maniera più corretta per avvicinare la nostra squadra a tematiche di fondamentale importanza” conclude Denise Lo Piparo, Head of ESG di Uniting Group.