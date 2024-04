Dude presenta la nuova unit dedicata al branding, Dude Design

Dude presenta Dude Design, nuova unit dell'agenzia creativa dedicata al branding. Tre sono i principi che ne guidano la direzione, spiega l'agenzia nel comunicato: "craft, craft, craft".

Dude Design opera al crocevia tra tecnologia e arte, tra la complessità del marketing e la semplicità di un packaging, una landing page o un poster. L’esperienza è quella maturata con grandi clienti e brand come Campari, Arnette, Netflix, Gran Pavesi, Rina e Plasmon, ma anche piccole realtà come Mr Dee Still, Yuagency e Quartin e spazia dai prodotti fisici a quelli digitali.

La unit di design è un progetto che nasce dalla visione di Lorenzo Picchiotti, Chief Creative Officer, e si è sviluppato grazie alle competenze di business di Domenico Loperfido, Chief Operating Officer e a quelle strategiche di Lorenzo Foffani, Chief Strategy and Innovation Officer. Alla guida creativa, Alessio Salatino, Design Director.

Lorenzo Picchiotti spiega: “Questa notizia non è una notizia, perché il design è da sempre al centro di quello che facciamo, adesso abbiamo deciso di farlo parlare. L’ossessione per il crafting, la ricerca continua del bello e l’uso del design come strumento strategico sono cose da sempre che caratterizzano il nostro modo di affrontare i progetti di comunicazione. La creazione di questo nuovo tassello all'interno dell’universo Dude rappresenta un passaggio naturale e più che la nascita di una nuova unit questo è il consolidamento di un percorso che era già in atto da tempo. La missione è quella di portare sempre di più il nostro approccio alla creatività anche nel mondo del branding.”

Dude Design è l’ultimo segmento dell’ampliamento del raggio di azione di Dude, che da più di 10 anni ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano con l'agenzia creativa e casa di produzione Dude Milano, si è aperta al mercato internazionale con la sister agency Dude London, è approdata da due anni nel mondo dei contenuti originali con Dude Originals per lo sviluppo e la produzione di film, serie tv, docu e branded content e infine ha creato Things che permette a Dude di investire in start-up con forte ambizione di marketing e comunicazione occupandosi della parte di creazione e consulenza di brand.

Ecco il video che presenta la nuova unit di Dude:

DUDE :Design from DUDE on Vimeo.