Caffeina conferma la sua crescita a Roma: arrivano Ciro Visciano e Federica Rizzo

L’agenzia pubblicitaria “digital native” Caffeina continua a investire nella sua sede romana e annuncia l’ingresso di due nuovi talenti nel team capitolino: si tratta di Ciro Visciano, Creative Director, e Federica Rizzo, Account Director.

Ciro Visciano entra in Caffeina dopo l’esperienza in Doing (poi Frog). Con 15 anni di carriera ha lavorato su progetti di comunicazione integrata, digital, social e di design per svariati brand, arrivando ad aggiudicarsi con i suoi progetti riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui ADCI, NC Awards, The FWA, W3 Award. Anche Federica Rizzo ha un passato in Doing, dove ha iniziato il suo percorso come Art Director, per poi esplorare ruoli sempre più legati alla consulenza: fonda Stiletto srl, società specializzata nella produzione e distribuzione di occhiali, per poi ricoprire il ruolo di responsabile marketing durante il rilancio di Museum, ed infine trasferirsi in Veneto dove affina la sua capacità di gestione dei clienti in Velvet.

I due ingressi confermano la strategia di crescita di Caffeina. L’agenzia, che ha il suo cuore pulsante a Parma, ha infatti saputo affermarsi come un punto di riferimento nel panorama della creatività pubblicitaria italiana anche grazie al continuo sviluppo e investimento nelle sue sedi di Milano e Roma. In particolare, tra i clienti di Caffeina a Roma figurano aziende come As Roma, Frecciarossa, Peroni, Enel X, E-Distribuzione, Unilever e Groupama.