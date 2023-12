impact.com: più di mille nuovi clienti a livello globale nel 2023, importanti acquisizioni e innovazioni tecnologiche

Il ceo David A. Yovanno fa il punto sui fatti salienti che hanno caratterizzato l'anno della piattaforma per la gestione delle partnership nel marketing digitale. In Italia la crescita "è in linea con gli obiettivi di business della casa madre"

È tempo di bilanci di fine anno per impact.com – la piattaforma internazionale per la gestione delle partnership nel marketing digitale.

Crescita dei clienti e delle agenzie partner, ripresa degli investimenti aziendali strategici, nuove integrazioni, innovazione e sviluppo prodotti sono stati i principali elementi che hanno connotato il 2023 di impact.com, come spiegato dal Ceo David A. Yovanno in un annuncio di fine anno.

"La partnership economy occupa sempre più un posto di rilievo al tavolo delle decisioni aziendali. Il cambiamento del comportamento dei consumatori e il calo di efficacia dei canali di marketing tradizionali, sta generando una trasformazione importante che si traduce in un passaggio da un ambiente controllato dagli inserzionisti a uno in cui i consumatori sono saldamente al posto di guida. Oggi, i brand, le aziende, gli editori, le agenzie, gli influencer e i creator sfruttano questa nuova opportunità non solo per crescere, ma anche per comprendere meglio i consumatori e indirizzare il business a seconda di ciò che si osserva. La crescita di impact.com è la prova di quanto le partnership siano efficaci per i brand di tutto il mondo. Per questo continuiamo a fornire la tecnologia, il marketplace e i servizi necessari per agevolare l'acquirente moderno nei punti critici del suo processo decisionale di acquisto, ovvero la ricerca di recensioni e consigli autentici da parte di profili digitali di cui si fidano".

La piattaforma internazionale per la gestione delle partnership ora conta più di 225 mila programmi di partnership attivi per circa 3.500 clienti che collaborano con tutti i tipi di partnership, dagli influencer agli advocates aziendali.

Nel 2023, impact.com ha acquisito più di mille nuovi clienti, tra cui brand leader come SeatGeek, Hydro Flask, Daily Harvest, Pepperstone, Endeavour Group e 70 nuove agenzie partner.

Recentemente, inoltre, impact.com ha lanciato impact.com/creator, la prima piattaforma al mondo per le partnership espressamente dedicate a influencer e creator che permette a brand e ai creator di scoprire, creare, gestire e scalare programmi di influencer marketing full-funnel, il tutto da un'unica interfaccia.

Per quanto riguarda impact.com Italia “la crescita nel 2023 è totalmente in linea con gli obiettivi di business della casa madre”, dichiara Sara Centemero, Country Manager. “Grazie a una intesa attività promozionale che, tra le altre cose, ci ha visto presenti in tutti i più importanti eventi dedicati al digital marketing in Italia - continua la manager - abbiamo contribuito a diffondere il paradigma della Partnership Economy anche nel nostro Paese. A un anno dall’apertura della filiale italiana di impact.com, possiamo ritenerci molto soddisfatti del lavoro svolto e dell’onboarding di brand, agenzie e partner di altissimo profilo”.

Gli investimenti strategici e l’innovazione

Nel 2023, impact.com ha anche annunciato alcuni investimenti strategici come l'acquisizione di SaaSquatch, fornitore di software per il referral marketing (leggi anche qui).

L'acquisizione è la quinta dell'azienda in tre anni (Activate nel 2020, Affluent e Trackonomics nel 2021 e Pressboard nel 2022). La tecnologia di SaaSquatch aiuta i brand a costruire una relazione autentica con un nuovo target partendo dalla sua base di clienti, trasformando i clienti fedeli in testimonial accreditati.

Ancora, nel corso del 2023 impact.com ha ampliato la sua collaborazione strategica con Google potenziando l’integrazione per alimentare le offerte di link di affiliazione su piattaforme Google selezionate. Ha, inoltre, integrato la piattaforma con il Channel Manager di BigCommerce e è stata riconosciuta come app certificata nel marketplace HubSpot App.

Relativamente all’innovazione tecnologica, il Ceo David A. Yovanno ricorda l’app mobile di impact.com per utilizzare la piattaforma direttamente su un dispositivo mobile. "Nei primi 3 mesi dal lancio, l’adozione da parte di brand e partner ha permesso alla piattaforma di raggiungere i 40 mila link con oltre 26 mila nuove partnership formate", ha dichiarato.

Tra le diverse funzionalità introdotte nella piattaforma impact.com, c’è poi Extended Search, che offre ai brand la possibilità di scoprire partner di alta qualità esterni al marketplace impact.com. Partendo da una ricerca basata su parole chiave all'interno della piattaforma, Extended Search è in grado di restituire una lista di partner – anche esterni – perfettamente allineati con il target di riferimento.

Formazione e presenza a eventi di settore

Tra le attività di promozione e di formazione, impact.com è stata quest’anno protagonista di diversi momenti importanti. Primo tra tutti l'evento annuale Partnerships Experience (iPX), svoltosi a New York City, Londra e Sydney, che ha riunito più di mille partecipanti e 80 relatori.

Come ricordato dal Ceo David A. Yovanno, la piattaforma ha anche lanciato la quarta stagione di "The Partnership Economy", podcast che vanta più di 120 mila download, e abbiamo pubblicato una ricerca in collaborazione con Adweek su come i brand possono creare relazioni durature e orientate ai risultati con creator di qualità e il report "State of Influencer Marketing in 2023”.

Nel corso del 2023 impact.com ha anche annunciato la Partnerships Experience Academy, o PXA, il primo programma di certificazione delle partnership del settore che offre corsi di formazione online gratuiti. Negli ultimi mesi, PXA ha fornito 80 corsi completi, ha registrato oltre 15 mila studenti e ha creato un centro di onboarding che offre sessioni di formazione dal vivo.

Ma non è finita. Nel 2023 impact.com ha pensato anche alle agenzie, offrendo opportunità di referral, corsi di certificazione, risorse di co-marketing e altro per promuovere la crescita e il valore reciproco per i clienti.

I dati del settore mostrano che fino al 50% dell'attività di partnership è guidata dalle agenzie e che i programmi gestiti dalle agenzie sviluppano partnership più produttive, crescono più velocemente e generano maggiori entrate incrementali.

Infine, ha investito nel miglioramento del suo ambiente di lavoro, nell’incremento della soddisfazione dei dipendenti, nel volontariato e nell’impegno sociale, e all'introduzione di nuovi obiettivi di sostenibilità di impact.com al fine di ridurre l'impronta di carbonio dell'azienda.