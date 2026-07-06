Valeria Tornaghi a Radiocom Café racconta su quali pillar si fonda il successo di Folletto

Un caso di studio che nasce dalla vendita diretta: Radiocom Café ospita Valeria Tornaghi, Marketing Director Folletto di Vorwerk Italia.
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Nel nuovo episodio di Radiocom.cafe, il podcast di Libera Brand Building Group, Valeria Tornaghi spiega che il successo di Folletto affonda le radici in una scelta strategica controcorrente: la vendita diretta. Tuttavia, il vero valore aggiunto sta nella performance di prodotto: sono le prestazioni del Folletto, dimostrate dal vivo, a conquistare i clienti. Ma non si tratta solo di vendere un elettrodomestico: gli agenti Vorwerk offrono una consulenza che aiuta le persone ad abbracciare uno stile di vita più moderno, sostenibile, coerente coi nuovi comportamenti di consumo.
Radiocom Cafè è il progetto di Libera Brand Building Group che si pone l'obiettivo di raccontare il cambiamento del mondo della comunicazione, dando voce a manager, imprenditori e visionari.