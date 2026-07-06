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Radiocom.Cafè

A cura di Libera Brand Building Group

Radiocom.Cafè è la prima rubrica podcast in cui la comunicazione non si parla addosso. Realizzata da Libera Brand Building Group, racconta il cambiamento attraverso la voce di manager, imprenditori e visionari.

20/07/2026
di Libera Brand Building Group

Valeria Tornaghi a Radiocom Café racconta su quali pillar si fonda il successo di Folletto

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Un caso di studio che nasce dalla vendita diretta: Radiocom Café ospita Valeria Tornaghi, Marketing Director Folletto di Vorwerk Italia.

Ascolta tutti i podcast sul sito di Radiocom.cafè

Nel nuovo episodio di Radiocom.cafe, il podcast di Libera Brand Building Group, Valeria Tornaghi spiega che il successo di Folletto affonda le radici in una scelta strategica controcorrente: la vendita diretta. Tuttavia, il vero valore aggiunto sta nella performance di prodotto: sono le prestazioni del Folletto, dimostrate dal vivo, a conquistare i clienti. Ma non si tratta solo di vendere un elettrodomestico: gli agenti Vorwerk offrono una consulenza che aiuta le persone ad abbracciare uno stile di vita più moderno, sostenibile, coerente coi nuovi comportamenti di consumo. 

 

Radiocom Cafè è il progetto di Libera Brand Building Group che si pone l'obiettivo di raccontare il cambiamento del mondo della comunicazione, dando voce a manager, imprenditori e visionari.
 

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