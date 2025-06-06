Alberto Di Luzio a Radiocom Cafè svela i segreti della crescita di Midea

Nel nuovo episodio di Radiocom.cafe, il podcast di Libera Brand Building Group, Alberto Di Luzio, General Manager di Midea, illustra la strategia per affermare il brand in Europa, con un focus particolare sull'Italia.

Ma come riesce una multinazionale di tale portata a penetrare con successo mercati complessi come quello italiano e dell'Est/Sud Europa? Secondo Di Luzio "la chiave del successo risiede in un approccio manageriale a 360 gradi, unito a uno spirito imprenditoriale e a una ferma convinzione: investire nelle persone e nell'innovazione è l'unica strada per raggiungere obiettivi ambiziosi e consolidare la leadership in mercati altamente competitivi".

