La metamorfosi del Retail e la nuova catena dal valore del cliente

L’attuale scenario economico è dominato da una rivoluzione digitale che, attraverso la convergenza tra mondo reale e virtuale, si pone come il principale motore di innovazione in tutti i settori, con una rilevanza senza precedenti nel comparto del commercio al dettaglio. L’evoluzione dell’industria retail è stata storicamente suddivisa in fasi che hanno visto il passaggio dalla semplice aggregazione di domanda e offerta tipica dei grandi magazzini (Retail 1.0) alla progressiva industrializzazione e automazione dei processi informativi (Retail 2.0 e 3.0), finalizzate a ottimizzare i flussi di dati e l’efficienza operativa.

Tuttavia, la vera trasformazione strategica si manifesta nel passaggio verso la digitalizzazione (Retail 4.0) e la successiva fase di individualizzazione (Retail 5.0), dove il cambiamento non avviene più solo dietro le quinte ma diventa immediatamente visibile e tangibile per il consumatore. In questa nuova era, l'innovazione tecnologica cessa di essere un elemento puramente complementare per diventare il fondamento stesso dell'esperienza d'acquisto, richiedendo ai rivenditori di padroneggiare sia l'arte che la scienza del coinvolgimento del cliente.

Un pilastro fondamentale di questo cambiamento è rappresentato dallo "smart retailing", ovvero l’ibridazione tra i metodi di acquisto tradizionali e le tecnologie intelligenti come l'Internet of Things (IoT) e l’Intelligenza Artificiale (AI). Queste tecnologie permettono di accumulare dati costantemente, offrendo un’esperienza più veloce e personalizzata che si avvale di poteri decisionali automatizzati capaci di auto-correzione e miglioramento costante.

Lo smart retail altera profondamente il panorama settoriale promuovendo il decentramento decisionale e una trasparenza radicale lungo tutta la catena di approvvigionamento, permettendo ai sistemi di rilevare anomalie o tendenze prima ancora che esse diventino rischi operativi. Tale approccio non si limita a migliorare la produttività tramite il machine learning, ma libera il personale da attività ridondanti per focalizzarlo sulla cura della relazione con il consumatore.

Parallelamente, abbiamo assistito all'ascesa del modello Direct-to-Consumer (D2C), non per tutti adottabile, dove i marchi "nativi digitali" scelgono di possedere interamente i propri canali di vendita e il rapporto con l'utente finale, bypassando gli intermediari. Questo modello si fonda su un'integrazione verticale e su un'ossessione per la comprensione delle esigenze specifiche dei clienti, costruendo relazioni uno-a-uno che trasformano il consumatore nel vero "re" del mercato. Possedere i dati dei clienti consente alle aziende di prevedere i volumi degli ordini, personalizzare le comunicazioni e adattare rapidamente la propria strategia ai cambiamenti del mercato, garantendo una flessibilità che si è rivelata vitale durante periodi di crisi come la pandemia. In tale contesto, il concetto di "retail" viene messo in discussione, evolvendosi verso la fornitura di accesso temporaneo a beni e servizi piuttosto che al semplice trasferimento permanente della proprietà.

La frontiera più avanzata di questa evoluzione, definita Retail 5.0, prevede uno spostamento della gestione dei dati dai sistemi centralizzati aziendali verso piattaforme gestite direttamente dai consumatori, attivando quello che viene definito "Customer-Managed Relationship" (CMR) in contrapposizione al tradizionale CRM. Questo scenario introduce figure rivoluzionarie come il "dispositivo come cliente" (DaaC), dove algoritmi e oggetti intelligenti, quali lavatrici o frigoriferi, prendono decisioni d'acquisto autonome per conto dei loro proprietari, disimpegnandoli dal processo transazionale e creando nuovi mercati paralleli. Per avere successo in questo ecosistema, i rivenditori devono puntare su un'esperienza "senza attrito", eliminando ogni ostacolo lungo il percorso esperienziale del cliente e investendo in una personalizzazione estrema che informi il processo decisionale senza forzarlo.

Al centro di questa complessità risiede la necessità di comprendere profondamente la domanda tramite lo studio del Customer Decision Journey (CDJ), un modello che mappa le fasi di consapevolezza, valutazione e acquisto in modo non lineare. Le aziende oggi non devono solo reagire alle decisioni dei clienti, ma modellare attivamente questi percorsi utilizzando l'automazione, l'interazione contestuale e l'innovazione costante per catapultare il consumatore direttamente verso la fase di fidelizzazione.

In questo ambito, Prof Thales Teixeira ha introdotto un'analisi innovativa centrata sulla "Catena del Valore del Cliente" (CVC), che si discosta dal modello classico di Michael Porter focalizzato sull'impresa per mappare invece tutte le attività che il consumatore compie per soddisfare i propri desideri.

Il fenomeno più dirompente descritto da Teixeira è il "decoupling", ovvero la terza ondata di rivoluzione digitale dopo l'unbundling e la disintermediazione. Il decoupling consiste nel fare "a pezzi" la catena del valore del cliente, permettendo a nuovi operatori di inserirsi in segmenti specifici del percorso di consumo, separando le attività che creano valore da quelle che lo erodono o lo catturano. Identificare gli anelli deboli e le attività adiacenti della CVC è fondamentale per formulare strategie competitive che riducano lo sforzo monetario e il costo del tempo per il cliente. In conclusione, la strategia moderna consiste nel posizionare correttamente l'azienda nei giusti segmenti della catena del valore, gestendo le competenze interne e le relazioni con i clienti come le uniche due risorse realmente determinanti nell'economia odierna.

Case history

1. Amazon vs. Best Buy (Showrooming)

Contesto : I consumatori volevano toccare, provare e testare i prodotti elettronici (attività ad alto valore) prima dell’acquisto.

: I consumatori volevano toccare, provare e testare i prodotti elettronici (attività ad alto valore) prima dell’acquisto. La disruption : I clienti visitavano Best Buy per valutare i prodotti, ma poi li acquistavano su Amazon a un prezzo inferiore.

: I clienti visitavano Best Buy per valutare i prodotti, ma poi li acquistavano su Amazon a un prezzo inferiore. Il decoupling : Amazon ha separato la fase di valutazione da quella di acquisto.

: Amazon ha separato la fase di valutazione da quella di acquisto. La risposta: Invece di contrastare il comportamento, Best Buy ha cambiato approccio: ha iniziato a monetizzare lo showroom, affittando spazi ai brand (es. Samsung, Microsoft) per far esporre direttamente i loro prodotti.

2. Dollar Shave Club vs. Gillette (Consumo vs. Acquisto)

Contesto : Gillette dominava il mercato dei rasoi con testine hi-tech dai prezzi molto elevati.

: Gillette dominava il mercato dei rasoi con testine hi-tech dai prezzi molto elevati. La disruption : la start up Dollar Shave Club (DSG) ha capito che il problema non era il prodotto, ma il processo d’acquisto.

: la start up Dollar Shave Club (DSG) ha capito che il problema non era il prodotto, ma il processo d’acquisto. Il decoupling : Ha separato l’acquisto dal consumo, saltando gli intermediari della vendita al dettaglio, ha introdottoun modello in abbonamento con consegna a domicilio che gli consentiva di offrire rasoi "abbastanza buoni" a prezzi contenuti

: Ha separato l’acquisto dal consumo, saltando gli intermediari della vendita al dettaglio, ha introdottoun modello in abbonamento con consegna a domicilio che gli consentiva di offrire rasoi "abbastanza buoni" a prezzi contenuti Il risultato: Eliminando la frizione dell’acquisto, DSC è cresciuta rapidamente, costringendo Gillette (e quindi il colosso Procter & Gamble) a reagire.

3. Airbnb vs. Hotel tradizionali (Utilizzo vs. Proprietà)

Contesto : Gli hotel offrono ospitalità ma con capacità limitata e costi operativi elevati.

: Gli hotel offrono ospitalità ma con capacità limitata e costi operativi elevati. La disruption : Airbnb ha intercettato il bisogno di soluzioni più flessibili, locali e convenienti.

: Airbnb ha intercettato il bisogno di soluzioni più flessibili, locali e convenienti. Il decoupling : Ha separato l’utilizzo degli spazi dalla loro proprietà, permettendo a chiunque di diventare host.

: Ha separato l’utilizzo degli spazi dalla loro proprietà, permettendo a chiunque di diventare host. Il risultato: Ha guadagnato quote di mercato senza possedere immobili, colpendo i punti deboli del modello tradizionale (costo e varietà).

4. Birchbox vs. Retail cosmetico tradizionale