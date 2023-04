Gruppo 24 Ore, pieno di sponsor per il Festival dell'Economia di Trento. Raccolta nel Q1 meglio del previsto

Gruppo 24 Ore fa il pieno di sponsor per la nuova edizione del Festival dell'Economia di Trento e chiude il primo trimestre dell'anno, per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, «meglio del previsto».

A dirlo è stato Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 Ore, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento. «Il 2023 non è partito male, nonostante le previsioni più fosche dell'inizio dell'anno», ha detto il manager.

Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo

Gruppo 24 Ore ha dunque presentato a Milano, insieme a Trentino Marketing, la prossima edizione del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 25 al 28 maggio.

L'appuntamento, organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Università di Trento, avrà quest'anno come titolo "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo", per analizzare le linee guida del cambiamento e le sfide del nuovo mondo di fronte alle guerre e ai cambiamenti della geopolitica e all'emergenza energetica e climatica assieme a numerosi ospiti tra cui sei premi Nobel, 29 ministri, oltre 90 relatori del mondo accademico, economisti italiani e internazionali, rappresentanti delle istituzioni ed imprenditori.

L'evento sarà diffuso in tutta la città di Trento con un palinsesto che intreccerà bisogni e opportunità di imprese, istituzioni, giovani e famiglie e con l'agenda d'iniziative rivolte ad un pubblico ampio e trasversale del Fuori Festival.

In un Festival che indaga il futuro in prima linea ci saranno i giovani, con un programma di 15 eventi a loro dedicati per culminare con il Festival dei giovani, rivolti agli studenti delle scuole superiori trentine e con appuntamenti rivolti agli universitari.

Un calendario prevede oltre 260 eventi in quattro giorni con una forte attenzione all'inclusività - il 37% dei relatori sarà femminile - e alle attrazioni artistico-culturali, tra incontri con l'autore, concerti e molto altro.

Una delle novità introdotte da Gruppo 24 Ore nella formula del Festival - l'editore per il secondo anno è a fianco di Trentino Marketing nell'organizzazione dell'evento - è quella di far vivere la manifestazione tutto l'anno con Road To Trento, organizzata a febbraio e marzo 2023 in collaborazione con le ambasciate italiane nel mondo per portare la manifestazione su territori diversi attraverso appuntamenti internazionali: Svizzera, Stati Uniti, Emirati Arabi e Sud Africa hanno colto l'invito a far incotrare istituzioni, centri di ricerca, imprese italiane e business community locali per affrontare il dibattito sulle sfide del futuro. «Dopo maggio ci saranno nuove tappe per l'avvicinamento alle prossima edizione, visto il buon riscontro ottenuto dalle iniziative di quest'anno», ha anticipato Silvestri (nella foto sotto).

Gruppo 24 Ore metterà in campo tutta la sua capacità di produzione informativa per raccontare le giornate del Festival. «L'agenzia di stampa Radiocor coprirà i vari eventi mentre Radio 24 trasmetterà in diretta da Trento. Sul quotidiano un dorso sarà dedicato al Festival e si troveranno contenuti sulla manifestazione anche all'interno del giornale, mentre sul sito sarà presente un dossier digitale. L'impegno in termini di copertura ci sarà anche lato social, con contenuti audio e video», ha raccontato il Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 Ore.

I partner

L'edizione 2023 del Festival dell'Economia di Trento registra un record di adsione di partner nella storia della manifestazione: sono 42 le realtà già confermate, in aumento rispetto allo scorso anno, con un incremento anche dei partner del Fuori Festival, «per un valore della sponsorizzazione che sarà importante», spiega Silvestri.

In particolare Angelini Industries si aggiunge ai top partner dello scorso anno, Coonfcooperative, Enel e Intesa Sanpaolo. I partner partecipano all'evento con le loro iniziative e alcuni sono presenti nelle piazze della città.