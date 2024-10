Cubo di Rubik: Rubik's 3x3 Speed e Connected X, le novità per il 50° anniversario

Nel 2024 il Cubo di Rubik celebra il suo 50° anniversario e Rubik’s, l’originale Cubo di Rubik prodotto da Spin Master, festeggia la ricorrenza con due nuove versioni che arricchiscono l’offerta di uno dei rompicapi più iconici: Rubik's 3x3 Speed e Rubik's 3x3 Connected X.

Leggi anche: SPIN MASTER PRESENTA LE CAMPAGNE DI NATALE. TUTTE LE NOVITA'

La versione Rubik's 3x3 Connected X rappresenta l'incontro tra il mondo fisico e quello digitale. Grazie alla connessione Bluetooth, il cubo si sincronizza con smartphone e tablet, permettendo ai giocatori di monitorare ogni mossa tramite un'app dedicata. L’app offre tutorial intuitivi in 8 passaggi per migliorare la velocità di risoluzione, fornendo feedback in tempo reale e analisi dettagliate delle performance. Questo modello si rivolge tanto ai neofiti quanto ai più esperti, con la possibilità di competere globalmente all'interno della community di appassionati del Cubo di Rubik.

La seconda novità, Rubik's 3x3 Speed, è progettata per lo speedcubing, la pratica di risolvere il cubo nel minor tempo possibile. Con un meccanismo interno ottimizzato, nuovi colori senza adesivi e un design dotato di magneti per una maggiore stabilità, questa versione permette movimenti rapidi e fluidi, essenziali per chi punta a battere i propri record.

In occasione del 50° anniversario del Cubo di Rubik, Spin Master ha organizzato una mostra a Cuneo, in corso fino al 27 aprile 2025, interamente dedicata alla storia del rompicapo. Inoltre, il brand sarà presente in diversi eventi nazionali, come il Festival della Scienza di Genova e la Milano Games Week, coinvolgendo famiglie, Millennials e la Gen Z.