Best Brands Italia, al via l’edizione 2022. Il 31 marzo la serata di gala

I vincitori di Best Brands 2019, l'ultima edizione del premio svolta in presenza

Guarda al futuro la settima edizione di Best Brands. La classifica, che raduna il gotha delle marche italiane, dedicherà quest’anno una particolare attenzione al ruolo delle emozioni, forza empatica abilitatrice delle scelte dei consumatori e sempre più elemento valoriale che caratterizza l’identità dei brand. Ad annunciarlo sono stati oggi, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sede di Una, sono stati Giovanni Ghelardi, Ceo di Serviceplan Group Italia, ed Enzo Frasio, presidente di GfK Italia, che hanno presentato i temi e annunciato le principali novità dell’indagine, giunta alla sua settima edizione.

“I brand sono chiamati oggi a confrontarsi sempre di più con un consumatore evoluto, sensibile alle proposte valoriali che le marche sono in grado di costruire. Le emozioni giocano un ruolo centrale nel riconoscimento di questo sistema di valori e premiano i brand che comunicano con coerenza, facilitando un’identificazione da parte del pubblico”, ha spiegato Ghelardi.

Appuntamento fissato per il 31 marzo 2022 quando GfK e Serviceplan Italia, affiancati dai partner storici Rai Pubblicità, 24ORE System, IGP Decaux e ADC Group, con il patrocinio di Upa, presenteranno in diretta dagli studi Rai di via Mecenate a Milano i risultati della ricerca nel corso di un evento che manterrà inalterato il format di successo sperimentato gli anni scorsi: ricerca, classifiche, Innovation Award e serata di gala.

Lo studio trasversale condotto da GfK compara i dati economici con il punto di vista delle persone, raccolto attraverso circa 15.000 valutazioni di brand. Questa particolare metodologia consente di coniugare elementi qualitativi e quantitativi, garantendo la scientificità dei risultati finali grazie a un algoritmo elaborato quasi vent’anni fa da GfK e Serviceplan. I risultati ottenuti nel corso degli anni, nei paesi dove è attiva la classifica Best Brands (oltre all’Italia, Belgio, Francia, Russia, Cina, Germania, Polonia), hanno confermato la validità dello studio, che restituisce una fotografia delle performance delle marche.

Best Phygital Brand, la novità del 2022

Il prestigio di Best Brands nasce anche dalla capacità di anticipare gli scenari del mercato, intercettando i trend in corso con uno sguardo rivolto al futuro. In quest’ottica, ogni anno vengono introdotte importanti novità per presentare uno studio in grado di fornire spunti di riflessione e stimoli al settore. Per questo motivo alle tradizionali Best Product Brand, Best Growth Brand e Best Sustainability Brand è stata affiancata nel 2022 la nuova Best Phygital Brand. In tempi sfidanti di innovazioni molto rapide, la pandemia ha portato ad un’importante accelerazione dei processi già in corso di evoluzione verso l’omnicanalità.

Enzo Frasio, Presidente di GfK Italia, ha evidenziato come “in particolare, dalla ricerca GfK, i best brand più amati spiccano per la capacità di recepire meglio e prima i nuovi bisogni, e di declinarli in proposte che non sono solo di acquisto e consumo. I best brand sono apprezzati perché possiedono l’intelligenza del Momentum e la capacità di rendere up to date il valore di marca. Sono attori protagonisti nella transizione sociale ed ambientale, in grado di cogliere i nuovi stili pandemici e postpandemici”.

Lorenzo Sassoli de’ Bianchi, presidente di Upa, ha sottolineato quindi come il futuro appartenga “alle marche capaci di costruire una brand reputation rivolta all’innovazione e al benessere. I cambiamenti che abbiamo vissuto e che, per certi aspetti, sono ancora in corso richiedono una comunicazione sempre più attenta e one-to-one con il consumatore. Upa guarda con attenzione ai risultati della ricerca Best Brands per offrire spunti di riflessione ai propri associati e mettere a fattor comune gli sforzi per una comunicazione pubblicitaria evoluta e trasversale a tutte le piattaforme e le offerte editoriali”.

L’Innovation Award va a Weschool

Un momento importante nel corso della serata finale è dedicato all’Innovation Award. Il tradizionale riconoscimento premia la marca che si è distinta per la capacità di innovare con un assegno di 100.000 euro in spazi pubblicitari. L’edizione 2022 celebrerà Weschool, la piattaforma per la didattica a distanza che ha già fidelizzato quasi 250.000 professori e oltre 2 milioni di studenti, consentendo loro la prosecuzione delle lezioni anche durante il difficile scenario pandemico. Durante la premiazione sarà dato spazio alla storia della realtà vincitrice. Weschool succede alle case history di successo premiate nelle edizioni precedenti, inserendosi nel parterre de roi costituito da Airbnb, Shazam, Andrea Bocelli Foundation, Satispay e Treedom.

Il 31 marzo, dalle 19.00 alle 20.15, negli studi Rai di via Mecenate a Milano, Filippa Lagerbäck presenterà dunque la serata affiancando Giovanni Ghelardi, Enzo Frasio, Lorenzo Sassoli de’ Bianchi, Gian Paolo Tagliavia, Ceo Rai Pubblicità, Giovanni Uboldi, General Manager IGP Decaux, Federico Silvestri, Managing Director 24Ore System, e Salvatore Sagone, direttore e fondatore di ADVExpress.