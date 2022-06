Zenith prevede per l’Italia investimenti pubblicitari a 8,2 miliardi di euro nel 2022, +0,6%

In Italia il mercato degli investimenti pubblicitari dovrebbe chiudere l’anno con un risultato in leggera crescita rispetto al 2021. E’ quanto prevede il nuovo report Advertising Expenditure Forecasts di Zenith, il centro media di Publicis Groupe.

Il centro studi dell’agenzia indica per il nero paese una spesa pubblicitaria a +0,6% con una raccolta complessiva attesa di 8,2 miliardi di euro, sopra dunque i livelli pre-pandemia. Rispetto alla previsione di dicembre, in occasione della pubblicazione del precedente forecast, Zenith ha abbatto notevolmente le stime, considerando che allora la stima era di un 2022 a +5%.

“Il complesso scenario macroeconomico attuale indebolisce le previsioni di forte ripresa post pandemia, ma nel complesso il mercato pubblicitario italiano tiene e, per il 2022, Zenith stima una crescita intorno dello 0,6%”, spiega Zenith nella nota stampa, riferendosi dunque all'impatto della guerra ucraina e alle spinte inflazionistiche che stanno investendo la nostra economia.

A livello globale, Zenith proietta invece per la fine dell’anno un mercato pubblicitario in crescita dell’8% a quota 781 miliardi di dollari, un risultato dunque inferiore di poco più di un punto percentuale rispetto alla previsione formulata a dicembre (+9,1%). Le previsioni di crescita di Zenith per Nord America, regione MENA ed Europa Occidentale non sono variate tra l'altro rispetto a quele formulate a dicembre, a differenza del forecast sull'Italia.

Performance positive per Digital e OOH

Tornando proprio al nostro paese, tra i mezzi, prosegue Zenith, “spicca il digitale, la cui quota mercato salirà al 47%”, in testa e davanti alla televisione con il 40.2%. L’incremento negli investimenti digital è stimato, per quest’anno, al 3,7%, dove a fare da traino sarà soprattutto la crescita degli OTT. Emerge anche la performance dell’OOH, con una crescita stimata del 5.8%: il mezzo sta attraversando una fase di grande dinamicità con l’introduzione di nuove soluzioni digitali sempre più innovative e un pubblico che ha oggi grande desiderio e interesse nel vivere esperienze outdoor, dopo le restrizioni della pandemia.

“Un contesto macroeconomico volatile come quello attuale, richiede una lettura dinamica delle stime sull’andamento del mercato pubblicitario”, dichiara Andrea Di Fonzo, Chief Media Officer Italia di Publicis Groupe e Ceo di Zenith. “Oggi confermiamo una crescita per il 2022 al 0,6%, con una contrazione rispetto alle precedenti stime. Ma di contro vediamo segnali positivi che arrivano da alcuni settori, con un contributo interessante di nuovi player che entrano sul mercato in maniera significativa. La spinta inflattiva non ha risparmiato il media, ma siamo convinti che questa non si batta solo con temi di negoziazione, ma con l’intelligenza e l’uso dei dati per affrontare in modo diverso le pianificazioni, per recuperare e incrementare la capacità di buying e l’efficienza ed efficacia delle campagne”.