Boom della radio a gennaio 2024: la raccolta pubblicitaria chiude a +21,7%

Gli investimenti pubblicitari radiofonici relativi al mese di gennaio 2024 hanno registrato una crescita del 21,7%.

Lo certificano i dati rilevati nell’ambito dell’Osservatorio Fcp-Assoradio coordinato dalla società Reply.

Un boom per la raccolta del mezzo sottolineato anche dalla neo Presidente di Fcp Assoradio Monica Gallerini che ha evidenziato come nel primo mese dell’anno si sia assistito ad “un incremento significativo nella raccolta pubblicitaria per quasi tutti i settori merceologici, consolidando quindi il trend di crescita del mezzo radiofonico del 2023”.

Tra le categorie che hanno registrato performance particolarmente interessanti spiccano Automotive, Telecomunicazioni, Alimentari, Turismo e Viaggi, Tempo Libero, Farmaceutici e Gestione casa. “Sono cresciuti in maniera importante - specifica ancora Monica Gallerini -, sia per numero di annunci, in aumento del 25%, sia per numero di inserzionisti, a +20%. Gli ottimi risultati del 2023, e di questo gennaio 2024, sono la testimonianza di come gli inserzionisti vedano nella radio uno straordinario motore di crescita, riconoscendone la reach elevata, la fedeltà d'ascolto e l'efficacia sia riguardo alla call to action sia relativamente alla share of mind delle marche", conclude la Presidente Gallerini.