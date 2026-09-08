Sambóa porta la meraviglia delle sue mele nella nuova campagna “Cosa ti fa dire Oooh!?”

Il brand lancia, con la firma creativa e il planning di Ad Store, il nuovo posizionamento “More Oooh! in life”: una campagna integrata tra out of home, social, influencer marketing e soft clubbing

Sambóa Network International, la multinazionale di produttori licenziatari delle varietà di mele Sambóa, lancia la nuova campagna pubblicitaria per promuovere il nuovo posizionamento del brand “More Oooh! in life”. A firmare la creatività e a gestire il planning è l’agenzia Ad Store, alla sua prima collaborazione con il gruppo dopo aver vinto un pitch.

Nasce così “Cosa ti fa dire Oooh!?” una brand activation che vuole generare awareness e alimentare una conversazione intorno al brand on e offline. La campagna si svilupperà nei prossimi mesi su circuiti out of home (con 633 wild posting in questi giorni in punti strategici di Milano); con contenuti branded per i social prodotti dalla content factory interna di AD Store; con piani di influencer marketing per amplificare il concept di campagna e lavorare sul community building; e, infine, con attivazioni in occasione della nuova edizione del Morning Club di M2O.

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“Abbiamo scelto di portare Sambóa all’interno di un fenomeno culturale perfettamente coerente con lo spirito wow’ della campagna, il soft clubbing. Musica, socialità, energia positiva diventano così territori narrativi del brand, permettendo a Sambóa di entrare in un contesto in cui nessun competitor è mai stato presente finora”, spiega Antonella de Gironimo, Head of Strategy di Ad Store. Domenica 27 settembre e domenica 25 ottobre, Sambóa parteciperà dunque ai Morning Club di M2O: per l’occasione La Fabbrica del Vapore di Milano

si trasformerà nella Fabbrica dello Stupore, con momenti di ingaggio rivolti ai partecipanti all'evento.

“Siamo molto felici di avviare questa collaborazione con Ad Store, un partner che abbiamo scelto per la capacità di coniugare visione strategica, creatività e concretezza. Condividiamo la stessa ambizione: far crescere Sambóa valorizzandone l’unicità e costruendo un posizionamento chiaro, forte e decisamente distintivo sul mercato”, commenta Giulia Montanaro, Direttrice Generale Sambóa.

"Le marche che durano non presidiano una categoria: prendono in carico un pezzo di esperienza umana. Grazie alle caratteristiche straordinarie di questa mela abbiamo fatto nostro un tema universale, la meraviglia. Quell'emozione, ma soprattutto quell'attitudine, che ribalta una giornata a partire da una cosa piccolissima. In questa campagna le persone usano Sambóa per dire qualcosa di sé, e il valore della marca lo costruiamo insieme”, chiosa Angela De Marco, Fractional Marketing Manager Sambóa.