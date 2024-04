Entro nel vivo il piano di lancio della birra Raffo su scala nazionale messo a punto da Peroni Italia. In vista dell’avvio della nuova campagna pubblicitaria della birra di Taranto, l’azienda ha selezionato dopo una gara MCann per la firma creativa del piano di comunicazione.

Lo spot, interamente girato in Puglia, è un film ironico in cui personaggi iconici e ambientazioni uniche si alternano in una rappresentazione ritmata e leggera. Tutto parla di Puglia e lo fa con un tono divertente, a tratti ironicamente epico, sottolineato dalla voce narrante dell’attore Sergio Leone, senza mai prendersi troppo sul serio, come nel vero spirito pugliese che Raffo vuole portare in tutta Italia, anche all’amico di Bergamo.

“Raffo celebra la capacità, tipicamente pugliese, di affrontare la vita con spirito positivo e determinato”, commenta Viviana Manera. Direttrice Marketing di Birra Peroni. “Ed è con questo stesso spirito che abbiamo voluto realizzare uno spot che raccontasse il brand e i suoi prodotti, a partire dai luoghi in cui è nato e fare emergere tutta la sua modernità e originalità. Siamo davvero entusiasti di investire in un brand come Raffo e far sì che continui a crescere per essere presente su tutto il territorio nazionale. Già dalla fine dello scorso anno abbiamo annunciato che avremmo lanciato Raffo Ricetta Originale in tutta Italia con un’immagine completamente rinnovata che però mantiene i suoi elementi identitari e un posizionamento premium nel mercato della birra. E con la nuova entrata in famiglia, Raffo Lavorazione Grezza, siamo entusiasti di ampliare l’offerta di prodotto e mostrarla al grande pubblico con una campagna che ci rappresenta a pieno e che vuole portare la Puglia in tutta Italia, non attraverso i soliti cliché, ma in un modo fresco e divertente”.

Il nuovo progetto di comunicazione, volto alla crescita di Raffo e alla scalata della sua forte identità locale a livello nazionale, vivrà su tutti i canali in formato LTV, CTV, VOL, social, DOOH e OOH, grazie al piano media integrato curato da OMD, centro media partner del brand dal 2024, e alla social content strategy elaborata e portata in vita da Wavemaker Content Italia.

McCann ha guidato il coordinamento strategico e creativo con i diversi formati spot a 60, 30 e 15 secondi previsti a piano media per massimizzarne la visibilità. “È fantastico per noi avere ottenuto questo incarico. Raffo è un brand dalle potenzialità enormi che potrà davvero rivoluzionare il segmento birre in Italia”, commenta Daniele Cobianchi, Ceo McCann Worldgroup Italy.

Smith Lumen, agenzia milanese di brand design con una consolidata expertise nel settore birra, ha invece seguito lo sviluppo della nuova immagine e il restyling della visual identity di Raffo. “Intervenire sull’identità di un marchio iconico è sempre un processo delicato”, afferma Gianluca Invernizzi, Direttore Creativo di Smith Lumen, “perciò abbiamo fatto in modo di mantenere intatta tutta l’autenticità di Birra Raffo pur trasformandolo in un brand in grado di interpretare la qualità e il localismo in modo contemporaneo”.

Tutti gli asset di marca sono stati evoluti per rispecchiare il nuovo posizionamento: il logo ha un trattamento più autentico e segue il movimento del Taras, mitico simbolo di Taranto e icona di Raffo, che è stato completamente ridisegnato e che ora volge fieramente lo sguardo verso destra a simboleggiare una visione positiva del futuro, mentre il trattamento cromatico lo rende interprete di una pugliesità sfaccettata ed energica. Le onde sono un asset nuovo, ma fondamentali per trasmettere il profondo legame del brand con il mare. Anche il pack è nuovo, cosi come il design della bottiglia Raffo Lavorazione Grezza: la shape del vetro è ispirata alle torri del castello Aragonese di Taranto ed è impreziosita con l’emboss delle onde. Il design rimane consistente con la referenza core, ma diventa del colore giallo caldo, come il sole di Puglia, e presenta una texture materica che richiama un processo di produzione ispirato all’artigianalità.

