Oriocenter, il nuovo spot ha come protagonista Manuela Saccardi. Budget 2024 a +10%

Oriocenter lancia la sua nuova campagna pubblicitaria su tv, stampa, digital e outdoor e incrementa il budget investito in comunicazione del 10% rispetto al 2023. La nuova pubblicità è stata presentata durante un evento a Milano.

Il nuovo spot con la ballerina Manuela Saccardi

Firmata ancora una volta da GiovanniRossiStudio e AdverCity, con la casa di produzione Popkorn Films, la campagna nasce per dare continuità al percorso strategico e di posizionamento, iniziato con le campagne di comunicazione precedenti (“Big and Unique", "My way - a modo mio" e “Unexpected”). Pianifica Proxima Spa Società Benefit. Lo spot sarà on air sulle principali reti televisive nazionali e piattaforme on-demand dal 7 aprile e maggio. Oltre alla TV l’investimento comprende stampa, digital, social e una pianificazione Ooh nel circuito Gae Aulenti a Milano, le affissioni nelle metropolitane di Milano e Brescia, oltre a quelle nelle aree di grande passaggio di Bergamo. Per il 2024, spiega a Engage Antonia Latino, Marketing Manager di Oriocenter, "Il budget investito in comunicazione dall'azienda è in crescita del 10% rispetto allo scorso anno".

Oriocenter punta su un concept creativo che mira a rafforzare la brand awareness e la brand reputation del mall, oltre che mostrare le sue molteplici sfaccettature come contenitore multi brand, che sposa e abbraccia tutti i posizionamenti di mercato e tutte le categorie merceologiche.

“Per lo sviluppo della nuova campagna di comunicazione di Oriocenter, ci siamo ispirati alla filmografia di Wes Anderson conosciuto e diventato famoso per le sue creazioni di stile, e al lavoro dedicato al cubismo, da artisti del calibro di Picasso, Max Earnst e Matisse, oltre ad altri artisti emergenti, come Eduardo Recife, Joe Webb e Felician. Abbiamo poi proseguito lavorando su un mood board considerando la manipolazione e il fotocollage di John Heartfield e Hannah Höchn, avanguardisti berlinesi, senza dimenticare le tendenze colore del mondo della moda” – spiega Giovanni Rossi, dell'omonimo studio di marketing e comunicazione di Modena, consulente d’immagine di Oriocenter insieme ad AdverCity comunicazione e immagine, entrambi firme delle precedenti campagne.

Protagonista dello spot è Manuela Saccardi, ballerina e coreografa nota per le sue collaborazioni artistiche con il mondo dello spettacolo - tra cui anche X Factor Italia. Il video racconta il sogno di una donna rappresentata nel suo ambiente quotidiano e, allo stesso tempo, in un luogo le cui architetture ricordano gli spazi di Oriocenter. La narrazione onirica vede Manuela danzare in movimenti sinuosi, che, tra frequenti cambi d’abito, si integrano con le immagini del sogno.

“Per il nuovo spot avevamo in mente qualcosa di suggestivo che potenziasse la nostra proposta multibrand e ci avvicinasse ancora di più al settore della moda e siamo molto orgogliosi della sinergia che si è creata con il team di GiovanniRossiStudio, con cui collaboriamo già da 7 anni che ci ha portato alla realizzazione di questo fantastico spot, che rappresenta Oriocenter come un’autentica attrazione per gli amanti dello shopping e non solo” commenta Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter.

Con la nuova coloratissima campagna Oriocenter spinge l'acceleratore su un posizionamento unico e distintivo, soprattutto nel segmento fashion, che vede il Mall come il contenitore di proposte diversificate, che abbracciano le richieste a tutto tondo dei visitatori.