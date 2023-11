L'agenzia, selezionata per via diretta, ha realizzato la comunicazione per il 45esimo anniversario dalla nascita del brand

In occasione del 45esimo anniversario dalla sua nascita, L’Erbolario ha affidato per via diretta ad Armando Testa lo studio di un nuovo progetto di comunicazione integrata. Si tratta del primo step della nuova collaborazione con l'agenzia.

Con una vocazione produttiva 100% made in Italy, L’Erbolario coltiva da sempre l’idea di una bellezza accessibile a tutti, realizzando prodotti in armonia con la natura. “Ogni nostra singola scelta, anche la più piccola, conta”, spiega Luigi Bergamaschi, Direttore Commerciale L’Erbolario e uno dei due figli dei fondatori. "Oggi vogliamo portare a conoscenza di sempre più persone come la nostra storia, i nostri valori, il nostro impegno, si riflettano ogni giorno in ognuno dei nostri prodotti. Scegliere L’Erbolario significa scegliere di partecipare a questa differenza.”

Ed è esattamente da questa discovery che nasce l’idea visiva e concettuale della nuova campagna: l’abbraccio. Un abbraccio simbolico tra uomo e natura, un abbraccio soprattutto reciproco. Come se i fiori, le foglie, le piante, gli alberi, si stringessero a chi prende tanto da loro, ma ridà loro tantissimo, spiega la nota stampa. Due primi soggetti, Ortensia e Tiglio, accompagnati dal nuovo claim “Chi abbraccia la natura fa nascere bellezza”, sono stati realizzati nel parco naturale di proprietà de L’Erbolario, una scelta voluta da Franco Bergamaschi e Daniela Villa, fondatori di L’Erbolario, dai loro figli Giulia e Luigi e da tutto il team dell’azienda, si legge nella nota.

“Siamo stati molto colpiti dalla filosofia L’Erbolario - queste le parole del team di Armando Testa -. Oggi sostenibilità è una parola molto usata, a volte 'abusata'. Per L’Erbolario è stata parte fondante di una scelta precisa, 45 anni fa, e di un impegno notevole ma mai disatteso. La volontà di avere un rapporto paritetico con la natura, basato sul principio che ogni dono della terra vada sempre restituito, è un esempio di gestione illuminata che ci rende orgogliosi di lavorare insieme”.

La campagna sarà on air dalla metà del mese di novembre e sarà un progetto multichannel, studiato per essere declinato su stampa, digital, social, nei 180 negozi a insegna e negli oltre 4mila rivenditori. La pianificazione è gestita direttamente dall'azienda.

Alla digital unit del gruppo Armando Testa è stato affidato l’incarico di studiare la video strategy online, interamente realizzata da Armando Testa Studios, che ha portato alla nascita di diversi soggetti video - Famiglia, Metodo, Territorio - che raccontano il brand e i suoi valori, e di video interviste nelle quali, attraverso le parole e la testimonianza delle persone L’Erbolario e dei fondatori dell’azienda, si entra nel mondo del brand o per approfondire i temi di innovazione, laboratorio, biodiversità, ambiente e sostenibilità, scienza, ricerca e sicurezza. Al team anche l’incarico di lavorare al look and feel della sezione sito che, in armonia con il key visual dell’abbraccio, possa raccontare il nuovo concetto di campagna e contenere tutti i contenuti prodotti.

La crescita de L'Erbolario

L’Erbolario, realtà che oggi conta 180 dipendenti, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 78 milioni di euro, stabile rispetto al 2021 e in linea con i risultati pre pandemici. L’ecommerce rappresenta il 5% del giro d’affari totale. L'azienda stima di chiudere il 2023 con una crescita del 28% delle vendite, come si legge su Ilsole24ore.com.

L'Erbolario, diventata Società Benefit nel 2021, sta puntando all'espansione in nuovi mercati, come gli Emirati Arabi e i Paesi europei, e ha recentemente rafforzato la propria linea uomo con un focus sulla skincare maschile e prodotti a base di acido ialuronico, oltre ad aver lanciato le nuove linee Alba in Asia e Notte a Tangeri.

Tra le iniziative del 45esimo anniversario, anche le giornate di “porte aperte” della sede di Lodi e il ritorno, all’inizio dell'anno, di cinque fragranze della storia dell’Erbolario: Dolcelisir, Mandorla, Neroli Neroli, Orangerie e Petali & Fiori.

“Chi abbraccia la natura fa nascere bellezza”. I crediti

Ecco chi ha lavorato alla nuova campagna de L'Erbolario.