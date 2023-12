I ribelli di Trentingrana tornano on air

Prende nuovamente il via, il 24 dicembre, la campagna Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino dal claim “Ribelli per natura”. La creatività porta la firma di Life.



In continuità con le attività del biennio 2021/2022, di cui avevamo scritto qui, la strategia di pianificazione, curata dal centro media interno di Life, punta su una comunicazione multimediale e prevede un mix di mezzi per consolidare la notorietà del Consorzio che riunisce 14 Caseifici Cooperativi della Provincia Autonoma di Trento con circa 650 allevatori associati.

In onda sino al 6 gennaio, è prevista una intensa copertura con spot di 30’’ e 15’’ sui canali televisivi di Mediaset, Warnerbros Discovery, Sky e su Tv2000, e sulle principali piattaforme video. Nella pianificazione tv ci sarà un focus sui programmi del Prime Time, in concomitanza con le trasmissioni più seguite, al fine di raggiungere un’ampia visibilità e copertura del target del brand.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2023, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

La pianificazione tv e digitale nell’ottica di sfruttare la sempre maggiore fruizione di contenuti tramite i diversi device connessi. Il piano prevede, inoltre, l’erogazione dello spot 15’’ in formato pre/mid-roll sulle piattaforme on-demand di Mediaset, Rai e Sky, mantenendo continuità con la tv lineare, e sui principali siti verticali food e il presidio dei social con la creazione di una campagna adv dedicata.



Lo spot Trentingrana è stato ideato e realizzato da Life nel 2021 in occasione del lancio del nuovo posizionamento del brand con il concept di campagna “Ribelli per natura”.Oltre alla campagna nazionale, in questi ultimi due anni, il concept ha dato vita a diversi contenuti che raccontano il Consorzio sia sui canali specifici del brand che attraverso attività speciali.