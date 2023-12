Danone, Aptamil 2 va on air con la nuova campagna firmata Armando Testa

Al via la nuova campagna tv e digital di Aptamil, brand del Gruppo Danone, realizzata da Armando Testa, che da gennaio 2023 è l’agenzia creativa di riferimento della marca (oltre che di Mellin e Nutricia).

“L’obiettivo di questa campagna è di raccontare a 360° la scienza e la ricerca che da sempre sono alla base della filosofia di Aptamil 2, mantenendo un tono empatico, fondamentale per questa categoria di prodotti. Vogliamo trasmettere fiducia e rassicurare i genitori in un momento cruciale come quello della nutrizione del proprio bambino. Noi di Danone, con Aptamil 2, ci impegniamo a essere loro vicini in questo percorso, che gioca un ruolo importante per la salute del bambino. Con questa campagna riusciremo a raggiungere oltre il 75% del nostro target grazie ad una pianificazione mirata e precisa”, commenta Marco Falsetti, Specialized Nutrition Unit Director in Danone Italia.

L’iniziativa è orientata al riposizionamento di Aptamil 2, con un grande focus sul bilanciamento di due elementi distintivi della marca e fondamentali per una efficace comunicazione nel mercato dei latti formulati: autorevolezza scientifica ed empatia.

Lo spot viene definito come “un viaggio attraverso i valori che da sempre guidano il brand: la ricerca scientifica di oltre cinquant’anni ispirata al latte materno, l’esperienza dei suoi esperti nel raccomandare il prodotto più adatto e la grande cura e attenzione, sia quelle di un genitore verso il proprio figlio, sia quelle che il brand quotidianamente mette in campo con i suoi prodotti e attività” si legge nel comunicato stampa.

Il video è declinato in quattro tagli da 30, 20, 15 e 6 secondi ed è pianificato sulle principali reti televisive e su tutti i canali digital e social. La pianificazione media è a cura di Mindshare.

“Per l’agenzia è sicuramente motivo di orgoglio poter collaborare con un’azienda come Danone e in particolar modo occuparci di brand così importanti come Aptamil, Mellin e Nutricia. Per i latti di proseguimento Aptamil, in particolar modo, abbiamo avuto l’opportunità di sviluppare una campagna che parlasse non solo di un prodotto di grande qualità, ma che esprimesse anche il percorso valoriale di una marca che si distingue nella categoria per la grande attenzione verso la ricerca e la scienza, senza mai dimenticare di stare vicina ai genitori nei momenti più importanti della vita dei loro piccoli. Per la realizzazione del film c’è stata una grande cura per ogni piccolo dettaglio da parte del team creativo e della regia. Lo scopo era far emergere tutti gli anni di ricerca del brand per i suoi prodotti, ma contestualmente mettere in luce anche la sua grande umanità e vicinanza alle persone, attraverso un approccio emozionale che potesse rassicurare e far sentire ogni neogenitore protagonista della storia di Aptamil”, ha affermato il team di Armando Testa.

Aptamil 2, ecco chi ha lavorato alla campagna

Di seguito un elenco dei professionisti che hanno preso parte l progetto.