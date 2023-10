Bauli torna in comunicazione con un nuovo spot. Firma Wunderman Thompson

Affrontare la vita con morbidezza è una scelta che tutti possiamo compiere. Anche i motociclisti dal look in pelle total black, o trapper oppositivi total tattoo, con lo sguardo torvo. Perché se il mondo chiede d’esser duri, Bauli invita invece a prenderla morbida, la vita. È questo il senso del nuovo posizionamento che Bauli ha individuato con Wunderman Thompson, l’agenzia che si è aggiudicata l’incarico quest’estate.

Lo spot è stato prodotto da Mercurio Cinematografica, la production company in passato ha realizzato diverse campagne per Bauli come quella dedicata alle uova di Pasqua.

La pianificazione, invece, è a cura di PHD Italia. La campagna di influencer marketing, in linea con il concept creativo, è stata sviluppata da Noesis Group, che si occupa di attivazioni pianificate da ottobre a dicembre, che verranno condivise sia sui canali del brand, sia attraverso i profili di numerosi content creator. Inoltre, sempre in partnership con Noesis Group, sono previste anche attivazioni sul territorio, per portare la morbidezza di Bauli in giro per l'Italia, oltre che tutte le attività di PR correlate.

Guarda qui lo spot:

In un modo sempre più polarizzato e aggressivo, il brand invita a scegliere la morbidezza, l'incontro e la via del sorriso. Quelle pensate da WT sono infatti le storie di una tensione, che si stempera fino a sciogliersi, grazie ai gustosi prodotti Bauli e al BaBaBauli dello spot del 1988 riveduto e corretto per l'occasione. “Il meta messaggio di Bauli è l'invito a riflettere su quanto sia più faticoso e meno appagante lo scontro, rispetto all'incontro” come si legge in una nota stampa.

