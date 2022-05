Regione Sardegna: ecco le agenzie in gara per la pianificazione media e consulenza marketing

Sono Agenzia Yes!, MP Consulting, TMP Group e l'Rti composto da Relive Communication e Havas Media le realtà che hanno presentanto la propria offerta alla procedura di gara indetta dal Servizio Marketing e Comunicazione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna per l'affidamento di servizi professionali pianificazione di campagne promozionali on e offline, media center e consulenza nella realizzazione e nella gestione di attività di comunicazione e marketing.

L'incarico rientra nelle azioni attivate dall'Assessorato con fondi Por Fers 2014-2020 riguardante il piano di comunicazione integrato on e offline in coerenza con "Destinazione Sardegna 2018-2021", che detta le linee strategiche per la valorizzazione del brand Sardegna e per la promozione della destinazione in vari mercati.

Il piano individua nel 60%, si legge nel capitolato, la quota da destinare alle attività di promozione online rivolte al pubblico sul totale degli investimenti di settore. I mercati coinvolti saranno Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svizzera.

Tra i servizi richiesti, la pianificazione di attività di digital marketing e di campagne di comunicazione on e offline, il servizio di media center, consulenza, attività di inbound marketing e destination marketing.

Il budget per la realizzazione delle campagne online è pari a 500.000 euro, IVA esclusa, da considerarsi al netto dei diritti d’agenzia. L'importo totale dei servizi oggetto dell'affidamento è pari a 140.000 euro.