Multiversity: Fabio Vaccarono entra nel Direttivo della Scuola di Politica Economica e Sociale di AISES

Fabio Vaccarono, Presidente e Ceo di Multiversity, è stato nominato membro dell’alto consiglio direttivo della Scuola di Politica Economia e Sociale di AISES.

Il nuovo incarico di Vaccarono testimonia e comprova la leadership di Multiversity, pioniere e leader in Italia nel mercato dell'e-learning, della formazione digitale e nell’Education Technology.

Leggi anche: FABIO VACCARONO LASCIA L'INCARICO IN GOOGLE ITALIA

La missione principale di AISES è “formare persone, per riformare le istituzioni” e, in questa prospettiva, è stata fondata la Scuola di Politica Economica e Sociale, ritenendo che la formazione delle giovani generazioni sia la chiave per il rilancio del potenziale unico dell’Italia.

La Scuola si ispira all’alto esempio e all’operato di Carlo Azeglio Ciampi, Presidente emerito della Repubblica italiana, che ha ricoperto il ruolo di Presidente onorario dell’Accademia fino alla sua scomparsa, avvenuta nel settembre del 2016.

"Il mio obiettivo come membro sarà offrire un contributo alla trasformazione digitale del sistema educativo italiano, mettendo a disposizione della Scuola tutta la mia esperienza sia in ambito digital che universitario”, ha dichiarato Fabio Vaccarono all'ufficializzazione della sua nomina.