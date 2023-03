Cosa fa battere il cuore degli italiani? Da questa domanda nasce la nuova campagna istituzionale di Fineco, presentata il 7 marzo nel corso di un evento per la stampa. Una campagna che si distacca nettamente dal concept “Noi siamo Fineco” lanciato nel 2020 e che sposta l’attenzione dal brand alle persone, con le loro esigenze e i loro desideri.

La campagna si ispira ai risultati di una ricerca condotta da Research Dogma, che ha indagato il rapporto degli italiani col tempo, costatando un crescente clima di incertezza sul futuro ma anche la scoperta di nuove priorità cui dedicare tempo e attenzioni. In un mondo in cui tutto è cambiato, gli italiani infatti appaiono sempre più preoccupati per il futuro, ma resta forte la spinta a costruire una vita migliore che passa dalla convinzione che per essere felici non sia necessario dedicare il proprio tempo ad occuparsi eccessivamente di soldi.

«I risultati mostrano un cambiamento in corso che ha risvolti importanti per il nostro settore – ha dichiarato Paolo Di Grazia, Vice Direttore Generale di Fineco –. Gli italiani appaiono concentrati su nuove priorità, a cui vorrebbero dedicare più tempo e più energie, e al tempo stesso preoccupati per il futuro dei propri risparmi. Siamo convinti che spendere meglio il tempo dedicato alla gestione dei soldi sia non solo possibile ma addirittura necessario. Per farlo occorre una guida, il consulente, in grado di costruire un progetto finanziario svincolato dalle ansie quotidiane legate all’andamento dei mercati, sfruttando le tecnologie per la massima efficienza. Fineco è nata proprio con l’obiettivo di semplificare la gestione dei risparmi e oggi questa missione appare più che mai rilevante.»

Dalle evidenze della ricerca, nasce il concept della nuova campagna Fineco: una campagna caratterizzata da un forte impatto emozionale ma anche da messaggi attuali e concreti.

«Per i brand oggi è fondamentale mettere al centro della comunicazione le persone e la loro vita – ha spiegato Fabrizio Lingesso, Responsabile Marketing di Fineco, in occasione della presentazione del concept alla stampa –. Ed è quello che vogliamo fare anche noi di Fineco con questa nuova campagna. Fineco è una certezza nel clima di incertezza generale, si pone al fianco delle persone, aiutandole a gestire i loro risparmi in modo da consentire loro di dedicare più tempo e attenzione ai loro desideri: questo il messaggio della campagna.»

Un messaggio convogliato attraverso una domanda, “Cosa desideri davvero?”, e un chiaro invito “Scegli quello che per te vale di più. A proteggere i tuoi risparmi ci pensiamo noi”. La campagna, ideata da McCann e realizzata dalla cdp Cattleya, sarà on air a partire dal 12 marzo su TV, addressable, radio, stampa, digital e OOH in alcune città italiane, con planning di OMD.

All’interno del piano media, ampio spazio verrà dato al mezzo internet, cui va intorno al 40% del budget complessivo, sia con una pianificazione ad hoc dello spot che attraverso la realizzazione di una serie di contenuti di dialogo, che verranno veicolati sui canali Fineco, dai blog ai profili social.

Il budget per la comunicazione di Fineco sarà quest’anno in lieve crescita rispetto al 2022: «Ogni anno investiamo sempre qualcosina in più, ma molto gradualmente», ha precisato Di Grazia. Lo scorso anno la società ha investito per la pubblicità una cifra superiore ai 5 milioni di euro.