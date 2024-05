Birra Peroni: un'estate di spot, eventi e partnership sportive per i brand del gruppo. Budget adv in crescita

Birra Peroni incrementa i propri investimenti in comunicazione a sostegno dei suoi brand Raffo, Peroni Nastro Azzurro, Peroni, ma anche Tourtel e Kozel, avviandosi verso un’estate fatta di spot, eventi, partnership in ambito sportivo e tante iniziative digitali.

A spiegarlo a Engage è Riccardo Piazzolla, Trade Marketing Director di Birra Peroni, intervistato in occasione della partecipazione dell’azienda a Linkontro 2024 di NIQ, di cui ha contribuito ad animare l’area espositiva.

«La crescita del budget di comunicazione, che rispetto al 2023 ha subìto un incremento a cifra singola alta - ha specificato Piazzolla -, riflette l'espansione del portfolio prodotti di Birra Peroni, che ha introdotto infatti diverse novità». Prima tra tutte è la nuova Raffo Lavorazione Grezza, il cui lancio segue il restyling completo di Raffo Ricetta Originale e il relativo rilancio in comunicazione firmato McCann. Alla campagna pubblicitaria televisiva è stato affincato il supporto «di una forte presenza digitale, alla quale seguiranno anche una serie di eventi estivi dedicati alla promozione della cultura e dello spirito della Puglia", ha affermato il manager.

Raffo è di fatto il primo grande focus di Birra Peroni per il 2024, a cui si affianca Peroni Nastro Azzurro, il marchio più internazionale di Birra Peroni, che ha stretto una partnership globale con Ferrari: «Abbiamo voluto fortemente questa partnership perché i due marchi rappresentano entrambi l'eccellenza italiana nel mondo», ha detto ancora Piazzolla.

Al centro dell’accordo con il brand di auto è la variante senza alcol, Peroni Nastro Azzurro 0.0, che è stata al centro di attività promozionali come la creazione di "The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%" a Bologna durante il Gran Premio di Imola di F1. «La comunicazione pubblicitaria è stata avviata con una strategia a 360°, si intensificherà durante l'estate, concentrando l'attenzione sugli eventi legati all'aperitivo, e andrà avanti fino a ottobre».

Le aspettative su questa variante “alcol free” sono alte, anche a fronte dell’impegno che l’intero gruppo Asahi (di cui Birra Peroni è parte) si sta assumendo a livello internazionale, con l’obiettivo di avere il 30% del business derivante da questo segmento entro il 2030.

«In Italia questo mercato deve ancora crescere rispetto agli altri paesi del Centro e Nord Europa. Oggi pesa più o meno il 2%» ha detto, «ma noi lo vediamo come una grande opportunità perché i nostri trend di crescita nelle 0.0 sono superiori a quelli del mercato. Peroni, in particolare, ha una quota importante e stiamo osservando una richiesta sempre crescente legata ai temi della salute, del benessere e del consumo responsabile».

In comunicazione tornerà quest'anno anche Peroni Nastro Azzurro Stile Capri.

Per Peroni Nastro Azzurro, diversi sono i partner locali e internazionali attivi sul brand, da Alpha Omega, l'agenzia che ha firmato la "House of Peroni", a Wame, che si occupa degli aspetti creativi legati al marchio. E ancora Think Cattleya, coinvolta nella creazione e nell'implementazione di strategie di marketing, e Trouble Maker UK, che ha firmato il film della partnership con Ferrari e ha lavorato con Unbound allo spot globale lanciato lo scorso novembre.

Attualmente è comunque in corso una gara internazionale per la creatività di Peroni Nastro Azzurro che sta coinvolgendo diverse agenzie (leggi qui).

A gestire il planning per i brand di Birra Peroni è OMD, recente vincitrice della gara media del gruppo.

Ma non finisce qui. Passando al brand Peroni, questo ha rinnovato la sua partnership con la FIGC confermando il suo impegno nel mondo del calcio. Il marchio sarà protagonista degli Europei che si terranno in Germania, affiancando la Nazionale Italiana: «La comunicazione sarà incentrata sulla valorizzazione del legame con gli Azzurri, con particolare attenzione ai social media ed agli eventi correlati. Saranno diverse le iniziative che lanceremo nel corso delle prossime settimane e possiamo dire con certezza che Peroni al fianco degli Azzurri si farà sentire», ha concluso il manager.