Alcaraz, il nuovo numero 1 del tennis, fa affari anche nel marketing. Ecco con chi

Dopo aver conquistato la prima posizione nel ranking Atp con la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam, gli US Open, il tennista diciannovenne Carlos Alcaraz si prepara a scalare anche le classifiche degli sportivi più pagati al mondo anche grazie ai ricavi guadagnati con le attività di marketing.

L’atleta spagnolo, grazie alla sua rapida ascesa sui campi di tennis ed ad un carattere allegro ed estroverso che gli ha permesso di guadagnare popolarità e simpatia non solo in Spagna ma in tutto il mondo, ha già stretto infatti diversi importanti accordi di sponsorizzazione.

Alcaraz non a caso è entrato per la prima volta nella classifica dei 10 tennisti (uomini e donne) più pagati al mondo stilata da Forbes prima degli US Open. 10. Lo spagnolo occupa la decima posizione con un guadagno annuale stimato di 10,9 milioni di dollari, di cui 4,8 milioni garantiti dai montepremi sportivi e la cifra rimanente appunto dagli accordi commerciali.

Tra le più importanti, figurano quelle strette con Nike e Babolat. Nike fornisce ad Alcazar l'abbigliamento e le scarpe per le sue partite (fino al 2015 ad occuparsene era la Lotto) e ora le parti stanno già lavorando al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Babolat è invece lo sponsor per le racchette, un marchio a cui si è legato nel 2013, fore anche per scaramanzia dal momento che Babalt è fornitore del suo connazionale Rafael Nadal.

Tra le griffe del lusso, Rolex ha messo sotto contratto Alcaraz quest’anno, il più giovane tennista della storia ad aver firmato con il marchio svizzero (che conta già tra i suoi testimonial nientemeno che Roger Federer).

Sempre quest’anno Gruppo BMW ha deciso di puntare sul giocatore spagnolo nominandolo ambasciatore del marchio automotive in Spagna. Alcaraz ha quindi firmato un accordo di sponorizzazione triennale con ul’azined iberica ElPozo Alimentación.

Ora non resta che aspettare di sapere quali saranno i prossimi brand che decideranno di legare la propria immagine al campione spagnolo.